“David Rossi trattenuto per i polsi, è stato omicidio”: la rivelazione delle Iene confermata dalla commissione parlamentare d’inchiesta

La ricostruzione in 3D

A sostenerlo le recenti verifiche e una simulazione digitale effettuata con un manichino antropomorfo virtuale, costruito rispettando alla lettera le proporzioni del corpo effettuata da uno studio di ingegneria forense

“Anche la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, il manager Mps morto ufficialmente suicida il 2013,con le indagini e i nuovi esperimenti del Ris di Roma, confermerebbe la conclusione a cui è giunta la nuova simulazione 3D commissionata da Le Iene. Per la prima volta dalla sua morte, i carabinieri del Ris hanno ipotizzato che “Rossi sarebbe stato trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto a penzoloni e poi lasciato cadere’. A confermarlo anche i video in esclusiva degli esperimenti svolti dal Ris di Roma”. Lo sottolineano le ”Le Iene” che – nel servizio di Marco Occhipinti e Roberta Rei in onda questa sera in prima serata su Italia 1 – daranno gli sviluppi del caso in esclusiva.

Le conclusioni della Commissione secondo le Iene

“Le conclusioni – affermano ‘Le Iene’ – coincidono con la nuova consulenza tecnica commissionata da Le Iene e che per la prima volta permetterebbe di affermare, sulla base di un riscontro scientifico, che David Rossi ‘Non si sarebbe tolto la vita, ma sarebbe stato vittima di un omicidio’. A sostenerlo le recenti verifiche e una simulazione digitale effettuata con un manichino antropomorfo virtuale, costruito rispettando alla lettera le proporzioni del corpo di Rossi effettuata da uno studio di ingegneria forense consultato da Le Iene. La nuova simulazione metterebbe infatti in forte discussione le conclusioni raggiunte fino ad oggi dalla super perizia, presentata dal Ris dei carabinieri nel 2022 su mandato parlamentare, che concludeva che ‘David Rossi sarebbe lasciato cadere con gesto anticonservativo mollando la sbarra della finestra a cui era appeso’.

Le ferite del manager e la relazione medico legale

Il medico legale Roberto Manghi, che ha firmato la nuova relazione insieme al Ris di Roma, ha da subito chiarito che,” non era ferita a stampo, quella sul polso sx del Rossi, ma fatta con più movimenti a strappo e quindi c’era stata una presa prolungata su questo polso da parte di terze persone’, precisando che, grazie a un’analisi dettagliata del video che riprende la caduta del manager, ‘siamo riusciti a vedere sia la cassa che atterra prima del corpo, sia il cinturino che atterra successivamente'”.

Durante i test svolti dal Ris di Roma poi si è potuto osservare che: ‘Ad un certo punto quando il peso sul manichino casca c’è la cassa che vola indietro e il cinturino che casca leggermente dopo più vicino alla finestra. Lo stupore del tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori che partecipava all’esperimento è notevole, nel vedere che l’orologio si rompe e cade separatamente dal corpo proprio dopo che il manichino è stato tenuto sospeso nel vuoto per i polsi”.