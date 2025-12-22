Dall’Antitrust maxi multa da 98milioni di euro alla Apple per abuso di posizione dominante

Violato l'articolo 102 del Tfu

E' stato accertato che le condizioni dell'Att policy sono imposte unilateralmente, sono lesive degli interessi dei partner commerciali. Gasparri: ottima azione e segnale chiaro

L’Antitrust ha irrogato alle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. una sanzione di oltre 98 milioni di euro (precisamente 98.635.416,67 euro) per abuso di posizione dominante.

Secondo l’Antitrust Apple ha violato l’articolo 102 del Tfue per quanto riguarda il mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione online di app per utenti del sistema operativo iOS. In tale mercato, Apple è in posizione di assoluta dominanza tramite il suo App Store. Al termine di una complessa istruttoria, condotta anche in coordinamento con la Commissione europea, con altre Autorità nazionali della concorrenza e con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, l’Agcm ha accertato la restrittività, sotto il profilo concorrenziale, dell’App Tracking Transparency policy, ossia delle regole sulla privacy imposte da Apple, a partire da aprile 2021, nell’ambito del proprio sistema operativo mobile iOS, agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store. In particolare, gli sviluppatori terzi sono obbligati ad acquisire uno specifico consenso per la raccolta e il collegamento dei dati a fini pubblicitari tramite una schermata imposta da Apple, il cosiddetto Att prompt che, tuttavia, non risulta sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa in materia di privacy, costringendo quindi gli sviluppatori a duplicare la richiesta di consenso per lo stesso fine. L’Antitrust ha accertato che le condizioni dell’Att policy sono imposte unilateralmente, sono lesive degli interessi dei partner commerciali di Apple e non sono proporzionate per raggiungere l’obiettivo di privacy, così come asserito dalla società.

Gasparri: ottima l’azione dell’Antitrust

Tra i primi a commentare la notizia è stato il Senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri che ha definito “Ottima l’azione dell’Antitrust”. Per il presidente del gruppo di FI a Palazzo Madama questo provvedimento “È un segnale chiaro e importante: passo dopo passo ci stiamo muovendo per stroncare i potentati del web che per troppo tempo si sono sentiti intoccabili, non pagano le tasse, agiscono come se fossero i padroni del mondo alterando il libero mercato. Serve più determinazione e più coraggio contro questi giganti del web, perché le regole devono valere per tutti, senza eccezioni. Nessuno deve piegarsi allo strapotere di chi abusa della propria posizione dominante: noi continueremo a far sentire la nostra voce a tutela della privacy dei cittadini, delle imprese, della concorrenza leale e per dire basta all’arroganza di chi calpesta diritti e doveri”.