Da Briatore a Henry Kissinger fino a Mick Jagger: tutti i nomi eccellenti presenti nei file di Epstein

La rivelazione

Tra i volti famosi, Diana Ross, Kevin Spacey, Chris Tucker, Walter Cronkite, Phil Collins e Richard Branson

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha iniziato la pubblicazione dei documenti legati alle indagini su Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali morto in carcere nel 2019. Tra i file rilasciati emergono numerose fotografie e menzioni di volti noti e celebrità, tra cui l’ex presidente Bill Clinton, Andrew Mountbatten-Windsor e l’ex moglie Sarah Ferguson, Michael Jackson, Mick Jagger, Diana Ross, Kevin Spacey, Chris Tucker, Walter Cronkite e Richard Branson. Molte immagini sono pesantemente redatte e mostrano interazioni sociali e viaggi direttamente o indirettamente riconducibili a Epstein; la presenza nei documenti non implica necessariamente colpevolezza o conoscenza dei crimini del finanziere.

Nelle 95 pagine di rubrica telefonica ci sono i nomi di migliaia di personaggi del gotha ​​dello spettacolo, della finanza e dell’imprenditoria: dai ben noti duchi di York a Mick Jagger, Phil Collins, Henry Kissinger e anche alcuni italiani, tra i quali come già emersi negli anni scorsi, Flavio Briatore e Giuseppe Cripriani oltre ai contatti di hotel e ristoranti. C’è anche la ‘Masseuse List’, un elenco con 254 ‘massaggiatrici’ i cui nomi sono stati però censurati. Per la Casa Bianca, la divulgazione dei file dimostra la trasparenza dell’amministrazione di Trump.

Anche Naomi e David Copperfield nelle foto

Altri volti noti emergono dai file, seppur solo menzionati o in singoli scatti: la supermodella Naomi Campbell, citata in note manoscritte relative a un viaggio sull’isola privata di Epstein; l’illusionista David Copperfield, fotografato in accappatoio con Maxwell; lo psicologo e autore Steven Pinker, ritratto con Epstein in eventi da lui finanziati; il regista Brett Ratner, immortalato in almeno una foto di eventi sociali; e l’ex ambasciatore britannico Peter Mandelson, fotografato mentre il finanziere spegneva una torta di compleanno. Nei documenti confronta anche Jean-Luc Brunel, stretto collaboratore di Epstein, morto in prigione nel 2022 mentre era indagato per stupro e traffico di minori.

Il principe Andrea

Nei file compaiono anche immagini del principe Andrea Mountbatten-Windsor che lo ritraggono sdraiato sulle gambe di più persone in abiti femminili, con la testa poggiata sul grembo di una donna, mentre Ghislaine Maxwell sorride dall’alto. I materiali, caricati ieri sera sul sito del Dipartimento sono stati pesantemente redatti per tutelare le vittime le “oltre 1.200 vittime”.

L’ex duca di York ha lasciato i suoi incarichi reali nel 2019, e la pubblicazione dei documenti ha riacceso l’attenzione sul suo legame con Epstein, portando lo scorso ottobre il re a privarlo dello stile di Sua Altezza Reale e del titolo di principe.