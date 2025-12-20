Edicola SOSTIENICI

Da Briatore a Henry Kissinger fino a Mick Jagger: tutti i nomi eccellenti presenti nei file di Epstein

Tra i volti famosi, Diana Ross, Kevin Spacey, Chris Tucker, Walter Cronkite, Phil Collins e Richard Branson

Esteri - di Renato Sandri - 20 Dicembre 2025 alle 13:07

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha iniziato la pubblicazione dei documenti legati alle indagini su Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali morto in carcere nel 2019. Tra i file rilasciati emergono numerose fotografie e menzioni di volti noti e celebrità, tra cui l’ex presidente Bill Clinton, Andrew Mountbatten-Windsor e l’ex moglie Sarah Ferguson, Michael Jackson, Mick Jagger, Diana Ross, Kevin Spacey, Chris Tucker, Walter Cronkite e Richard Branson. Molte immagini sono pesantemente redatte e mostrano interazioni sociali e viaggi direttamente o indirettamente riconducibili a Epstein; la presenza nei documenti non implica necessariamente colpevolezza o conoscenza dei crimini del finanziere.

 Nelle 95 pagine di rubrica telefonica ci sono i nomi di migliaia di personaggi del gotha ​​dello spettacolo, della finanza e dell’imprenditoria: dai ben noti duchi di York a Mick Jagger, Phil Collins, Henry Kissinger e anche alcuni italiani, tra i quali come già emersi negli anni scorsi, Flavio Briatore e Giuseppe Cripriani oltre ai contatti di hotel e ristoranti. C’è anche la ‘Masseuse List’, un elenco con 254 ‘massaggiatrici’ i cui nomi sono stati però censurati. Per la Casa Bianca, la divulgazione dei file dimostra la trasparenza dell’amministrazione di Trump.

Anche Naomi e David Copperfield nelle foto

Altri volti noti emergono dai file, seppur solo menzionati o in singoli scatti: la supermodella Naomi Campbell, citata in note manoscritte relative a un viaggio sull’isola privata di Epstein; l’illusionista David Copperfield, fotografato in accappatoio con Maxwell; lo psicologo e autore Steven Pinker, ritratto con Epstein in eventi da lui finanziati; il regista Brett Ratner, immortalato in almeno una foto di eventi sociali; e l’ex ambasciatore britannico Peter Mandelson, fotografato mentre il finanziere spegneva una torta di compleanno. Nei documenti confronta anche Jean-Luc Brunel, stretto collaboratore di Epstein, morto in prigione nel 2022 mentre era indagato per stupro e traffico di minori.

Il principe Andrea

Nei file compaiono anche immagini del principe Andrea Mountbatten-Windsor che lo ritraggono sdraiato sulle gambe di più persone in abiti femminili, con la testa poggiata sul grembo di una donna, mentre Ghislaine Maxwell sorride dall’alto. I materiali, caricati ieri sera sul sito del Dipartimento sono stati pesantemente redatti per tutelare le vittime le “oltre 1.200 vittime”.

L’ex duca di York ha lasciato i suoi incarichi reali nel 2019, e la pubblicazione dei documenti ha riacceso l’attenzione sul suo legame con Epstein, portando lo scorso ottobre il re a privarlo dello stile di Sua Altezza Reale e del titolo di principe.

di Renato Sandri - 20 Dicembre 2025

