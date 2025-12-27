Da balla coi lupi a balla coi “ladri”: Kevin Costner citato in giudizio per non avere pagato i costumi del suo film

440mila dollari

Il grande attore americano alle prese con guai giudiziari mentre si profila la possibilità che interpreti Bill Clinton in un nuovo film

Kevin Costner non balla coi lupi. Nuovi guai per l’attore americano e la sua saga western “Horizon”: la società Western Costume lo ha citato in giudizio in California per il mancato pagamento di costumi di scena, chiedendo 440mila dollari. Il caso si aggiunge a una serie di controversie legali e finanziarie che minacciano il futuro del progetto.

La vicenda

Secondo quanto riportato da “The Hollywood Reporter”, la società Western Costume ha depositato il 22 dicembre una causa per violazione contrattuale contro Costner e la sua casa di produzione Territory Pictures. L’azienda sostiene che una parte significativa delle fatture non sia stata saldata e che alcuni abiti siano stati restituiti danneggiati. La richiesta di risarcimento ammonta a circa 440mila dollari. Non è la prima volta che la produzione di “Horizon” finisce sotto accusa per questioni simili. Nel 2024, Western Costume aveva emesso una fattura di circa 134mila dollari per il noleggio degli abiti di scena, ma le condizioni economiche concordate non sarebbero state rispettate. All’inizio del 2025, la produzione aveva già raggiunto un accordo transattivo per un’altra causa legata al primo capitolo e al sequel.

Il flop della saga

Il secondo film, “Horizon: An American Saga – Chapter 2”, inizialmente previsto per il 2024, è stato bloccato dopo i risultati deludenti del primo capitolo, che ha incassato circa 38,7 milioni di dollari a fronte di un budget stimato di 100 milioni. Al momento non c’è una data di uscita ufficiale, mentre il terzo capitolo resta senza finanziamenti certi. Intanto nello Utah sono iniziati i lavori per uno studio cinematografico da 100 milioni di dollari, promosso da Costner e Territory Pictures.

Potrebbe interpretare Bill Clinton

Kevin Costner è in trattative per interpretare in un film la storia di Bill Clinton, il presidente americano che governò dal 1992 al 2000 e che fu coinvolto nello scandalo dello studio ovale per un rapporto sessuale con una stagista.