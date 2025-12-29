Crepe in Campania, Massimiliano Manfredi nuovo presidente del Consiglio regionale. Sangiuliano: “Prima sconfitta per De Luca”

Fico ancora senza giunta

Il centrodestra vota per il fratello del sindaco di Napoli facendo emergere le lacerazioni già presenti nel campo largo

E’ Massimiliano Manfredi il nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania. Alla prima votazione il consigliere del Pd ha ottenuto 41 voti su 51. Sono state sei le schede bianche, due le nulle (un voto è stato espresso per l’ex presidente della Regione Vincenzo De Luca). Dopo Pellegrino Mastella, figlio di Clemente, eletto in Consiglio , ecco un altro parente illustre assurgere al ruolo di massimo rappresentante dell’Assemblea. Il centrodestra ha votato per Manfredi, facendo emergere le divisioni della sinistra.

Chi è il fratello del sindaco

Nativo di San Paolo Belsito, 52 anni, ingegnere civile, giornalista pubblicista, Manfredi è stato deputato della XVII Legislatura, nel corso della quale è stato, tra l’altro, componente delle Commissioni parlamentari “Politiche dell’Unione Europea”, “Ambiente,Territorio e Lavori pubblici”, di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre organizzazioni criminali e presidente del Comitato “infiltrazioni mafiose in ordini professionali”. Manfredi è al suo secondo mandato come consigliere regionale campano, riportando, alle ultime elezioni regionali, 30.500 preferenze nel Collegio di Napoli; nella precedente Legislatura regionale, è stato vice presidente della Commissione Ambiente e componente delle Commissioni Trasporti, Lavoro, Anticamorra.

Sangiuliano: “Prima sconfitta per De Luca”

“L’elezione di Massimiliano Manfredi, per il quale abbiamo votato per dare un segnale di collaborazione istituzionale, rappresenta la prima sconfitta di De Luca e del deluchismo. Fino a pochi minuti prima dell’inizio del consiglio la maggioranza era profondamente spaccata. Il monarca spodestato ha provato a manipolare ma è stato respinto. Diciamo che c’è stato un soccorso blu, siamo di destra e crediamo nel valore delle istituzioni”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale Campania Gennaro Sangiuliano.

Intanto, manca ancora la giunta regionale. Roberto Fico è riuscito nell’impresa di non nominare l’esecutivo nemmeno nel giorno dell’insediamento dell’assemblea. Il presidente pentastellato è ancora ostaggio dei condizionamenti di Vincenzo De Luca. Alla faccia del rinnovamento.