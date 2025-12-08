Cosa mangiare ad Atreju? Il cibo italiano regna sovrano, tra specialità italiane e dolci tipici del Natale (video)

Il panorama gastronomico

Ad Atreju non ci sono soltanto dibattiti politici, ma anche diversi stand in cui acquistare bevande e cibi italiani. Una feste che è di parte, ma non di partito, anche sulla dieta italiana. Tra le specialità spiccano in particolar modo la pizza con la mortadella e la porchetta, ma non mancano neanche le casette in cui acquistare birre artigianali e cocktail. Oltretutto, ci sono stand che offrono panini fusion per lo street food italiano, come quello con il maiale sfilacciato, la verza e la salsa di formaggio cheddar. Protagonisti del panorama culinario sono anche i fritti: non solo le patatine, ma anche i supplì “al telefono” con la mozzarella e il pomodoro, oltre che quelli cacio e pepe, con un richiamo alla tradizione romana.

Cosa mangiare ad Atreju: la cucina italiana regna sovrana alla festa dei conservatori

Tra i tanti stand ce ne sono alcuni che vendono dolciumi, tra cui crostate e panettoni. Insomma, anche i dolci italiani ricoprono uno spazio importante in questo evento, addobbato con le luci natalizie e altre installazioni che ricordano l’atmosfera invernale. Basti pensare alla pista di pattinaggio e alla casetta di Babbo natale, dove tante famiglie con i bambini si fermano per fare una foto. Tanti tavolini per fermarsi a degustare con serenità le vivande, ma considerando la vastità del villaggio allestito a Castel Sant’Angelo, c’è chi sceglie anche di mangiare camminando per esplorare ciò che ha da offrire il panorama. Ci sono anche tante attività commerciali che vendono caffè e cornetti per la colazione, oltre ai panini caldi con il cioccolato artigianale. In conclusione, il cibo non è un aspetto secondario, ma un fattore importante che affianca l’immaginario pop della destra moderna.