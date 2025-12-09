“Colpisco solo le italiane”. Terrore a Prato: marocchino sfregia con i cocci di vetro sette donne, arrestato

Scatenato

È riuscito a far perdere le proprie tracce per una decina di ore il ventenne marocchino ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Santo Stefano di Prato dopo una serie di sette aggressioni a donne. Una vera e propria evasione, che ha immediatamente messo in allerta forze dell’ordine e città. Il giovane, in regola con il permesso di soggiorno, era stato sottoposto sabato scorso a un ricovero urgente su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, dopo l’ultimo e più grave episodio: lo sfregio con un coccio di vetro di una trentenne in piazza delle Carceri. Considerato pericoloso e incapace di intendere e di volere, era stato trasferito nel reparto psichiatrico per essere monitorato.

Prato, il marocchino scatenato con problemi psichiatrici

Prima di allontanarsi dal reparto, il giovane aveva dichiarato di voler colpire in particolare donne italiane: affermazioni che, una volta scattato l’allarme, hanno spinto le forze dell’ordine a organizzare ricerche estese e immediate in tutta la città. E’ stato poi individuato intorno alle ore 20 mentre camminava per le strade del centro. Considerata l’elevata pericolosità sociale attribuita al ventenne, la Procura ha richiesto e ottenuto un nuovo ricovero in psichiatria. Attualmente il giovane è piantonato dalla polizia, in attesa delle valutazioni dell’autorità giudiziaria: non si esclude che nelle prossime ore possano essere disposte misure di custodia più restrittive.