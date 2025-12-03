Cdp Cyber Challenge: 60 giovani talenti della sicurezza informatica messi alla prova da un attacco hacker simulato

La sfida

L'evento, organizzato da Cassa depositi e prestiti, non è una semplice competizione, ma un laboratorio nazionale di formazione avanzata che avvicina i giovani alle dinamiche reali della cybersecurity

Sessanta talenti, tra studenti e giovani professionisti da tutta Italia, hanno affrontato una simulazione realistica di difesa informatica, riproducendo le condizioni di un attacco a un’istituzione finanziaria europea. È stata questa la sfida affrontata il 27 novembre in occasione della Cdp Cyber Challenge 2025 ospitata al Centro Congressi Roma Eventi, organizzata da Cassa depositi e prestiti, patrocinata dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali, da Women4Cyber Italy e dal Competence Center Cyber 4.0. Non una semplice competizione, ma un laboratorio nazionale di formazione avanzata che avvicina i giovani alle dinamiche reali della cybersecurity e rafforza la filiera delle competenze su cui si baserà la sicurezza del Paese.

Al centro della gara una simulazione avanzata di difesa da un attacco informatico ai danni di un’istituzione finanziaria europea. I partecipanti hanno dovuto individuare anomalie, gestire incidenti, stimare danni e comunicare in modo chiaro a un management non tecnico. Tutto in condizioni di stress operativo simili a quelle delle infrastrutture critiche. Un esercizio che sviluppa capacità oggi indispensabili per chi opera nel settore della sicurezza digitale: analisi, collaborazione, documentazione e comunicazione.

A vincere è stato il team “AlzatiSubito”, composto da tre membri del Team Italy che ha rappresentato l’Italia all’European Cybersecurity Challenge di Varsavia, la competizione promossa dall’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza informatica (Enisa) e che si è svolta dal 6 al 9 ottobre 2025.

La giornata si è aperta con il videomessaggio dell’Amministratore Delegato di Cdp, Dario Scannapieco, che ha sottolineato l’urgenza di investire sui giovani per trasformare la conoscenza teorica in competenze operative. A rafforzare il messaggio, l’intervento di Francesca Sofia, Direttore Generale di Fondazione Cdp, che ha evidenziato come la formazione qualificata sia la chiave per creare lavoro dignitoso e nuove prospettive professionali. Sul palco anche Nicola Vanin, Chief Information Security Officer di Cdp, che ha richiamato la necessità di “fare sistema” tra istituzioni, imprese e ricerca per affrontare le situazioni critiche.

Grande attenzione alla partecipazione femminile, con il supporto di Women4Cyber Italy, che ha ribadito l’importanza di colmare il gender gap nel settore. Infine Luca Nicoletti, Responsabile del Servizio Programmi Industriali, Tecnologici e di Ricerca dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn), Mariapia Mastroddi, Responsabile Persone e Organizzazione di Cdp, Alberto Tavani, Responsabile Innovazione, Trasformazione e Operations di Cdp e Paolo Dal Checco, Ceo e Founder di Forenser, hanno ricordato ai giovani che la cybersecurity richiede anche integrità, metodo e consapevolezza dell’impatto sociale delle proprie azioni.

La Cdp Cyber Challenge si conferma come piattaforma di crescita per l’intero ecosistema della sicurezza informatica. L’investimento sulle nuove generazioni, unito alla capacità di creare connessioni tra istituzioni, imprese e ricerca, è oggi la strategia più efficace per garantire all’Italia una postura di sicurezza adeguata alle minacce digitali contemporanee.