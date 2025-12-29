Capodanno con le “bombe di Gaza”: il business dei botti illegali vale oltre quattrocento milioni di euro

Le mani della camorra

A Napoli si stima, al ribasso, che solo per Capodanno il giro di affari superi i cinquanta milioni di euro. La "Bomba di Gaza" costa 200 euro

Da Brindisi ad Isernia fino a Napoli diversi i sequestri di botti illegali in vista di Capodanno. Un giro d’affari spaventoso, stimato in circa 400 milioni di euro, con in mezzo le mani della camorra.

I sequestri

A Brindisi sono stati sequestrati 230 kg di botti pericolosi ed illegali. Ad Isernia, nel Molise, mezza tonnellata è stata sequestrata dai finanzieri. 40 chili invece nel vibonese. Un’azione incisiva e profonda quella delle forze dell’ordine, anche se il business è così ramificato che è difficile estirparlo.

Le mani della camorra

A Napoli si stima, al ribasso, che solo per Capodanno il giro di affari superi i cinquanta milioni di euro. Alcune stime risalenti al 2023 parlavano addirittura di un giro d’affari annuo potenziale di oltre 400 milioni di euro per i soli botti illegali a livello nazionale.

Questo business estremamente redditizio è spesso gestito dalla criminalità organizzata, con la filiera che va dalla produzione in fabbriche clandestine (come quelle scoperte a Sant’Antimo o in altre zone d’Italia) alla vendita al dettaglio, anche tramite canali social network.

Un bollettino di guerra continuo

Il bilancio ufficiale dei festeggiamenti per il Capodanno 2024 (notte tra il 31 dicembre 2023 e il 1° gennaio 2024) ha registrato in tutta Italia 274 feriti, con un aumento del 52% rispetto all’anno precedente. Si è registrato 1 morto, una donna colpita da un proiettile vagante ad Afragola (Napoli). Sono stati 64 i minori feriti, dato in forte crescita.

Per un confronto aggiornato, nel Capodanno 2025, il numero totale di feriti in Italia è salito a 309, segnando il dato più alto degli ultimi dieci anni, sebbene non si siano registrati decessi.

262 incidenti sono stati causati dai botti, mentre 12 ferimenti sono avvenuti per l’uso di armi da fuoco. Solo tra Napoli e provincia si sono contati 36 feriti.

La “Bomba di Gaza” per il 31 dicembre

Bomba Gaza”: La novità del mercato illegale di quest’anno ha un costo che arriva fino a 200 € al pezzo. Per cipolloni e bombe carta, I prezzi variano drasticamente a seconda della potenza esplosiva e del canale di vendita (spesso tramite social come TikTok). Con il rischio concreto di farsi seriamente del male.