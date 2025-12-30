Campionessa di triathlon sbranata in mare, un testimone: “Ho visto il suo corpo nella bocca di uno squalo” (video)

Tragedia in California

Il corpo senza vita di una triatleta californiana uccisa da uno squalo è stato trovato su una spiaggia a nord-ovest di Santa Cruz. Una scoperta che arriva quasi una settimana dopo la sua dipartita. I resti di Erica Fox, 55 anni, sono stati ritrovati due giorni fa, mentre il riconoscimento è stato eseguito dal padre e dal marito. Fox, come ha riportato il Guardian, faceva parte di un gruppo di oltre una decina di nuotatori partiti da Lovers Point, vicino a Monterey in California, il 21 dicembre, ma non è mai più riuscita a tornare a riva.

Nuotatrice mangiata da uno squalo in California: ritrovati i resti sulla spiaggia dopo giorni

Un testimone, che stava viaggiando in auto nella zona della baia, ha riferito alle autorità di aver visto uno squalo con quello che sembrava essere un corpo umano in bocca emergere dall’acqua. La Fox, 55 anni, faceva parte di un gruppo di oltre una dozzina di nuotatori partiti da Lovers Point, vicino a Monterey, in California, il 21 dicembre, ma non è mai tornata a riva.

Un testimone che transitava in auto nella zona ha riferito alle autorità di aver visto uno squalo con in bocca quello che sembrava un corpo umano emergere dall’acqua, secondo il San Francisco Chronicle . Domenica, il marito di Fox, Jean-Francois Vanreusel, e altri membri del suo club di nuoto hanno tenuto una ‘camminata’ commemorativa lungo la costa di Lovers Point.

Martedì il marito di Fox, Jean-Francois Vanreusel, altri membri del suo club di nuoto ha tenuto una marcia commemorativa lungo la costa di Lovers Point, assieme agli altri membri del suo club di nuoto. Il padre l’ha descritta come una persona empatica e gentile che amava nuotare e che aveva partecipato a tanti eventi di triathlon, tra cui la sfida annuale “Escape from Alcatraz“.