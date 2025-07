Mondiali di nuoto, Italia superba. Oro storico nei tuffi, Cerasuolo campione del mondo nei 50 rana

Il bottino azzurro

Italia superba oggi ai Mondiali di nuoto di Singapore. Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno vinto nella finale del sincro misto trampolino 3 metri con il punteggio di 308.13 ed entrano nella storia. Mai l’Italia si era spinta così in alto con una coppia. Simone Cerasuolo invece ha conquistato l’oro nei 50 metri rana.

Nei tuffi, finora solo la leggenda Klaus Dibiasi (nella piattaforma a Belgrado 1973 e Cali 1975) e Tania Cagnotto (nel trampolino 1m a Kazan 2015) erano riusciti a vincere un oro mondiale. Argento agli australiani Cassiel Rousseau e Maddison Keeney con 307.26. Bronzo ai cinesi Zilong Chen e Yajie Li.

Mondiali di nuoto, oro nei tuffi con Pellacani e Santoro

Nell’appuntamento con la storia Pellacani e Santoro hanno risposto presente completando un tuffo pulito e resistendo al tandem australiano che ha completato il sorpasso ai cinesi ottenendo 307.26 punti. “Hanno provato a portarci via questa medaglia, visto che fino all’ultimo tuffo abbiamo dovuto stare attenti. La giuria sinceramente non mi è piaciuta per come ha valutato i cinesi. Mentre gli australiani potevano superarci visto che avevano un tuffo più difficile”, così il direttore tecnico Oscar Bertone ai microfoni di Rai Sport. Il direttore tecnico: sono andati in gara sapendo di essere da medaglia “Per fortuna – ha aggiunto – sono andati in gara senza pressioni, sapendo di essere da medaglia e questa volta sono stati oro. Matteo ora raggiungerà Chiara negli Stati Uniti per affrontare la stessa università e potrà allenarsi maggiormente. Quest’anno non ha potuto prepararsi al meglio avendo la maturità. Ma quando gli è stato chiesto di intensificare gli allenamenti, lo ha fatto prontamente. Non dimentichiamo che questo sport non è solo un lavoro singolare, ma anche di squadra, di tutti i tecnici e lo staff che ci sta dietro”. Cerasuolo conquista l’oro nei 50 rana

Simone Cerasuolo, invece, conquista la medaglia d’oro nei 50 rana uomini. È il primo oro in vasca per gli azzurri in questi Mondiali. L’italiano ha chiuso con il tempo di 26.54 battendo il russo Kirill Prigoda, argento, e il cinese Haiyang Qin, bronzo. Il 22enne di Imola è diventato il primo campione iridato italiano di sempre in questa specialità dei 50 rana.

Il primo iridato italiano di sempre in questa specialità

Quinta medaglia di sempre nella rana dopo il bronzo di Domenico Fioravanti (Fukuoka 2001) e gli argenti di Fabio Scozzoli (Shanghai 2011) e Nicolò Martinenghi (Budapest 2022 e Doha 2024).

L’emozione dell’atleta azzurro delle Fiamme Oro di Imola

“L’opzione era venire qua a prendere una medaglia, non era scontato. Nei 50 rana ho dimostrato di essere velocissimo, ma in finale non vince sempre il più veloce ma chi è il più forte. Sono contento, sono diventato un atleta solido, anche se ho fatto qualche errore, c’è del margine ma oggi contava solo vincere”, ha detto l’azzurro (Fiamme Oro – Imola Nuoto) a Sky subito dopo l’oro. Emozionato ma lucido. “La partenza non è stata delle migliori, potevo essere più pulito. Le ultime tre bracciate sono stato un po’ più ampio, quindi ho cercato di aggiustare qualcosina per fare il meglio possibile”.

Il capolavoro di una carriera all’inizio

Il 22enne di Imola compie un capolavoro sul palcoscenico iridato centrando il risultato più prestigioso di una carriera ancora nelle fasi iniziali. Cerasuolo, nato il 22 giugno 2003, vince in 26”54, ad un solo centesimo dal suo primato personale. L’exploit di oggi ovviamente rappresenta il top nel palmares dell’atleta delle Fiamme Oro, allenato da Cesare Casella. Nei 50 rana al Mondiale 2022 Cerasuolo si piazzò quinto, al Mondiale 2023 si fermò in semifinale e in quello dello scorso anno non andò oltre il sesto posto.