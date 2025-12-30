“Brigitte Bardot che merito aveva? Era solo bella, troppo inchiostro sprecato”: levate il Tweet a Tiziana Ferrario

Ironie social

Togliete il Tweet a Tiziana Ferrario, verrebbe da dire leggendo il commento surreale formulato dalla ex corrispondente Rai, oggi pensionata, sulla morte di Brigitte Bardot.

Il commento social indigna la rete

«Non si ha alcun merito nel nascere belli, come è toccato a Brigitte Bardot. Conta ciò che si fa nella vita. Lei ha fatto l’attrice, ha avuto successo e collezionato mariti, per il resto si è occupata dei suoi gatti. Perché così tanto inchiostro versato su di lei in queste ore?». Un commento su X che ha suscitato le ironie e anche le ire social di molti utenti, stupefatti dal sarcasmo fuori luogo della giornalista.

«Dica la verità: la Bardot era orientata verso la destra francese e la cosa non le va giù giusto?, chiede una follower. Tiziana Ferrario nella sua risposta rincara la dose: «No, mi è sempre sembrata solo capricciosa e egoista, persino con il figlio che non ha voluto crescere».

La maestrina dalla penna rossa nota per le sue intemerate contro Berlusconi

A replicare alla maestrina della penna rossa, da sempre in prima fila contro la destra (dai tempi di Berlusconi), una valanga di commenti. «La Bardot ha creato una fondazione che salva migliaia di animali ogni anno, gestisce rifugi e combatte il commercio di pellicce, la corrida, la macellazione rituale, gli allevamenti intensivi e la sperimentazione sugli animali. Lei invece non è neanche nata bella», scrive un utente con una chiosa perfida.

«Non c’è nulla da fare – commenta Luca Marfè – non vi smentite mai: se uno non appartiene alla vostra parrocchia, allora non va bene e va infangato, persino nella morte. E comunque, la risposta è “Perché lei è un Mito e tu non sei nessuno”». «Quanta disonestà intellettuale – incalza un altro utente – Brigitte Bardot è stata un’icona femminile, dello starsystem e non solo. Tuttavia, visto che non ha mai accarezzato l’intellighenzia di sinistra, è solo una “che ha collezionato mariti”. Che tristezza». E ancora: «Si rassegni. Essere bella e non avere paura di esternare ciò che si pensa perché non si ha bisogno di lisciare il pelo al padroncino di turno per avere assicurato il proprio posticino pubblico finanziato dalla fiscalità generale, non é cosa disdicevole. Viva Brigitte Bardot!».

“Brigitte Bardot davvero bellissima e senza botox”: a Tiziana Ferrario fischiano le orecchie

Tra i giornalisti replicano anche un’apprezzata collega di Euronews, come Gardenia Trezzini, che sintetizza: «Ci sono persone che segnano un’epoca ed altre che possono solo riversare astio sugli altri. C’est la vie».

Ancora più velenosa la replica della giornalista Francesca Totolo: «Che brutta la frustrazione cara Tiziana Ferrario».

Ma il più feroce e velenoso nella sua risposta chirurgica, è l’account di VigilanzaTv: «Già il fatto di non essersi piegata alla chirurgia estetica mostrandosi invecchiata naturalmente – lei che è stata DAVVERO bellissima – fa di lei una persona da ammirare in questo periodo storico di bocche devastate ed espressioni congelate dal botox (non solo di starlette…)». Ogni riferimento all’autrice del post non pare assolutamente casuale.