Boom di ascolti sul caso della famiglia nel bosco: sorpassa Garlasco e il ritrovamento di Tatiana Tramacere

Il sondaggio

Il caso della famiglia nel bosco è quello più attenzionato dagli italiani, con 22 milioni di persone che lo seguono per più di 15 minuti al giorno attraverso i servizi dei telegiornali e i talk show. A rivelarlo è stato uno studio della compagnia Omnicom media group, per conto di Libero, che monitora giornalmente gli ascolti televisivi. Negl ultimi 15 giorni, il caso dei tre bambini allontanati dai genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion dopo una decisione del tribunale dell’Aquila ha superato quello di Garlasco, seguito da 20 milioni di italiani.

A determinare il “sorpasso” è stato il pubblico femminile, che sfiora il 67% del bacino d’ascolto. Come ha indicato il sondaggio, anche gli under 35 sono particolarmente coinvolti: in particolare i 25/34enni rappresentano quasi 15% del pubblico, per via di questa alternativa di vita immersa nella natura lenta, che può costituire un nuovo trend da anteporre allo stressante ritmo frenetico quotidiano.

Boom di ascolti per il caso della Famiglia nel bosco, superato anche Garlasco

La famiglia nel bosco e Garlasco continuano a spartirsi i primi posti nella classifica dell’audience, mentre al terzo gradino del podio si è fatto spazio il recente ritrovamento della 27enne Tatiana Tramacere, scomparsa a Nardò lo scorso 24 novembre e ritrovata in queste ultime ore a casa dell’amico Dragos Ioan Gheormescu. Sono 12 milioni circa le persone che hanno tenuto d’occhio questo episodio: le persone tra i 15 e i 24 anni rappresentano il 25% della platea. Al quarto posto c’è il caso di Liliana Resinovich, scomparsa. il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste, per il quale non è ancora stato trovato un colpevole. In tutto, 10,5 milioni di ascoltatori vogliono capire se si riuscirà ad arrivare alla soluzione. Netta prevalenza femminile tra gli ascolti, che rappresenta l’80% del campione: tre donne su 4 sono over 55.

La vicenda dell’omicidio di Pierina Paganelli ha ottenuto il quinto posto. Il caso riguarda la 78enne brutalmente uccisa con 29 coltellate la notte del 3 ottobre 2023 nel garage del condominio in cui viveva in via del Ciclamino a Rimini. Oltre 9 milioni gli italiani che per oltre un quarto d’ora seguono le ultime news sul caso, che attualmente vede come unico imputato Louis Dassilva, vicino di casa di Pierina e sposato con Valeria Bartolucci. Sembra che l’uomo intrattenesse un rapporto extraconiugale con la nuora di Pierina, Manuela Bianchi. Anche qui, il 90% del pubblico è composto da donne: quattro su cinque sono over 60.