Bocchino demolisce la Fornero: “Stabilità? Quando c’eravate voi lo spread era a 500, oggi è a 65…” (video)

Botta e risposta durissimo tra Italo Bocchino, direttore editoriale del “Secolo d’Italia“, e l’ex ministro del Welfare e del Lavoro del governo Monti Elsa Fornero. Ai rilievi sulle mancanza della manovra in discussione in Parlamento, Bocchino – nel corso del talk “In Onda” su “La7” ha ricordato com’era la situazione dei conti pubblici quando a Palazzo Chigi c’erano lei e Monti. “Quando Elsa Fornero governava, lo spread era a 500. Venerdì ha chiuso a 65. Quindi la stabilità che questa manovra garantisce è riconosciuta anche dalle istituzioni finanziarie internazionali. I numeri parlano chiaro: se da 500 si è passati a 65, è perché tutti i principali investitori mondiali hanno compreso che c’è stabilità. Stabilità di governo con Meloni e stabilità economica, confermata anche da questa manovra”.

Il duello tv tra Bocchino e Fornero sullo spread