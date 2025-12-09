«Per Obama gli europei erano “scrocconi”»: Bignami mette ko Bonaccini sugli Usa (video)

Sinistra autolesionista

Da Massimo Giletti il presidente dem ripete la solita litania sul governo prono all'aggressività senza precedenti di Trump, il capogruppo di FdI gli cita la fonte che smentisce lui e tutta la sinistra: «Così non devi neanche fare la fatica di andarlo a cercare»

Figuraccia in diretta per Stefano Bonaccini, che in un faccia a faccia con Galeazzo Bignami a Lo Stato delle cose di Massimo Giletti si è ritrovato smentito dalle fonti sul fatto che mai prima di Donald Trump un presidente americano abbia usato argomenti nei confronti dell’Europa simili a quelli sintetizzati nella Strategia nazionale di sicurezza Usa. «Barack Obama, 16 marzo 2016 sulla rivista The Atlantic: “Gli europei sono degli scrocconi”, così non devi neanche fare la fatica di andarlo a trovare», gli ha ricordato il capogruppo di FdI alla Camera. Bonaccini a quel punto ha anche tentato di ribattere, ma è stato interrotto da Giletti: «Sì, posso confermare che l’ha detto».

Lo scontro in diretta tra Bignami e Bonaccini sugli Usa

Il contesto era quello dei rapporti tra il governo italiano e l’amministrazione Trump, con la solita accusa di arrendevolezza rivolta a Palazzo Chigi. Lo scontro tra i due si era già acceso sul tema dei dazi, anche lì con Bignami impegnato a fare chiarezza su “balle” e sovrapposizioni di piani. Ma è stato quando ha iniziato a tirare le fila sull’«atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti» che Bonaccini si è di fatto tuffato nel baratro di una propaganda senza appigli che ha finito per metterlo al tappeto.

«Sento un importante esponente di sinistra che dice che cosa Reagan e Bush farebbero, io capisco che la sinistra voglia anche insegnarci come dev’essere la destra, ma rappresento che un signore che si chiama Barack Obama diceva che gli europei erano degli scrocconi. La sinistra americana diceva le stesse cose di Trump, Trump però a voi sta antipatico quindi Trump è quello che è», ha detto Bignami.

Bonaccini Ko: Bignami cita la fonte di quando Obama chiamò gli europei «scrocconi»

A quel punto Bonaccini aveva iniziato da un po’ a fare la faccia del “cosa mi tocca sentire”, accompagnata da un «no, vabbè, dai». «Siccome la gran parte degli spettatori conosce la storia americana, sa che quello che lei ha detto adesso è assolutamente falso, perché mai c’è stato un presidente americano, che nei confronti dell’Ue, dell’Europa e dell’Italia, ha usato parole, atteggiamenti e scelte…», ha poi aggiunto il presidente dem, con aria grave accompagnata da gesti delle mani. «Barack Obama, 16 marzo 2016 sulla rivista The Atlantic», ha ribattuto Bignami.

A sinistra memoria selettiva o faccia tosta totale?

Anche allora si parlava di difesa e Nato e anche allora il capo della Casa Bianca recriminava sulla scarsa compartecipazione alle spese da parte dei Paesi europei. Fu una presa di posizione che ebbe un’ampia eco e che fu poi ricordata anche negli anni successivi. Ma per Bonaccini – e con lui la sinistra – mai nessun presidente Usa avrebbe avuto la postura di Trump. E la domanda, alla fine, è sempre la stessa: la sinistra italiana è affetta da memoria selettiva o da faccia tosta totale?