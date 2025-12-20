Auguri di Mattarella, Meloni in azzurro metallizzato. Nel gioco delle coppie Schlein con Renzi, Conte con Bonelli

Il video

Sfilata di vip politici, ieri sera, al Quirinale, per gli auguri di Sergio Mattarella alle più alte cariche dello Stato. Da Mario Draghi a Fausto Bertinotti, Ignazio La Russa, da Giorgia Meloni a Maurizio Landini, con la sola assenza del ministro Giancarlo Giorgetti, impegnatissimo sulla manovra. Schlein si è seduta vicino a Renzi, Giuseppe Conte è andato a finire accanto ad Angelo Bonelli. Il vicepremier Antonio Tajani si è intrattenuto a parlare con Carlo Calenda e Fausto Bertinotti, vicino di sedia di Gianfranco Fini, ha dato una calorosa stretta di mano all’ex premier Draghi. Il quale, a sua volta, al termine dell’evento si è trovato ad uscire dal palazzo con Landini: “Ti trovo” in forze, gli ha detto facendogli il gesto dei muscoli. “Ci proviamo…”, ha risposto il segretario della Cgil. Tra le più alte cariche, in sala, il look di Giorgia Meloni per gli auguri di Natale al Quirinale, un completo in velluto di color azzurro metallizzato.

Auguri di Mattarella, Meloni in azzurro