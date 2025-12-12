Atreju, il giorno di Abu Mazen. Il programma completo di venerdì 12 dicembre: segui la diretta

La settima giornata

Programma fitto di appuntamenti, a partire dalla mattina. I dibattiti vedranno la partecipazione di ministri, rappresentanti dell’opposizione e delle categorie e un focus sul conservatorismo, con i leader di Ecr di vari Paesi europei

La giornata di oggi apre il fine settimana conclusivo di Atreju, contrassegnato da un programma ancora più intenso rispetto a quello dei giorni scorsi. Gli appuntamenti iniziano dal mattino, dopo la rassegna stampa “Buongiorno Atreju”, diffusa da Radio l’Italia chiamò, la radio dei gruppi parlamentari di FdI di Camera e Senato, e animata questa mattina dai membri dell’esecutivo di FdI Alfredo De Sio e Diego Petrucci. Numerosi e ad ampio spettro i dibattiti che si alternano nelle sale Giustizia Giusta e Livatino, dalla salute alla giustizia, passando per il cambiamento climatico, il taglio delle tasse, la lotta alla criminalità organizzata, le nuove rotte italiane tra accordi commerciali e geopolitica, nonché un focus sulle sfide future per i Conservatori, con i leader di Ecr di diversi Paesi europei. Fra gli eventi più attesi si annovera certamente l’intervento del presidente dell’Anp, Mahmud Abbas, Abu Mazen, che parlerà alle 16 nella sala Giustizia Giusta e che potrà essere seguito in diretta, come gli altri dibattiti di Atreju, attraverso i link qui sotto. Prima di Atreju, Abu Mazen sarà nuovamente ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni, dopo l’incontro del 7 novembre.

La diretta dalla sala Giustizia Giusta

La diretta dalla sala Livatino

Il programma completo di venerdì 12 dicembre

Ore 10:00 – Sala Rosario Livatino

Presentazione del libro “Charlie Kirk. La fede, il coraggio, la famiglia” di Gabriele Caramelli. Intervengono: Emanuele Loperfido (Deputato FdI, Segretario Commissione Affari esteri e comunitari), Maicol Pizzicotti Busilacchi (Segretario Internazionale Gioventù Nazionale), Costanza Cavalli (Giornalista). Introduce: Domenico Matera (Senatore FdI, Capogruppo Commissione Politiche dell’Unione europea). Modera: Eleonora Tomassi (Giornalista)

Ore 10:00 – Sala Giustizia giusta

Proteggere la salute, difendere i diritti: l’eredità della pandemia Covid

Intervengono: Marco Lisei (Presidente Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2), Alice Buonguerrieri (Deputata FdI e Capogruppo nella Commissione di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2), Federica Angelini (Presidente Comitato Ascoltami), Paolo Bellavite (Professore di Patologia generale all’Università di Verona), Giovanni Frajese (Medico e consulente della Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2), Maria Rita Gismondo (Direttrice della Microbiologia Clinica e Virologia dell’Ospedale Sacco). Introduce: Antonella Zedda (Senatrice FdI, Vicecapogruppo Senato della Repubblica). Modera: Fabio Amendolara (Giornalista)

Ore 11:00 – Sala Rosario Livatino

Cambiamento climatico: oltre le ideologie

Intervengono: Nello Musumeci (Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare), Sergio Costa (Deputato M5S e Vicepresidente della Camera dei deputati), Nicola Procaccini (Co-presidente gruppo ECR e responsabile dipartimento ambiente FdI), Sara Manfuso (Giornalista), Mario Tozzi (Geologo). Introduce: Claudio Barbaro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica). Modera: Fabio Dragoni (Giornalista)

Ore 12:00 – Sala Rosario Livatino

Le stragi dimenticate: il ruolo delle comunità cristiane nelle aree di crisi

Intervengono: Ihab Alrachid (Professore di Diritto Canonico presso Facoltà Teologica di Damasco), Emmanuele Di Leo (Vicepresidente Network “Ditelo Sui Tetti”), Maria Chiara Marzollo (Content creator), Christian Nani (Direttore di Porte Aperte Italia), Don Gideon Obasogie (Sacerdote della diocesi di Maiduguri in Nigeria), Francesco Semprini (Giornalista), Massimiliano Tubani (Direttore della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre Italia). Introduce: Giangiacomo Calovini (Deputato FdI, Capogruppo Commissione Affari esteri e comunitari). Modera: Gian Micalessin (Giornalista e reporter)

Ore 12:00 – Sala Giustizia giusta

Dalla Via della seta alla Via del cotone: un’opportunità storica per l’Italia

Intervengono: Lorenzo Fontana (Presidente della Camera dei deputati), Giulio Terzi di Sant’Agata (Senatore FdI, Presidente della Commissione Politiche dell’Unione Europea), Ettore Rosato (Deputato, Segretario del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), Lorenzo Guerini (Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), Abdulla Ali AlSubousi (Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia), Luigi Di Maio (Inviato speciale dell’UE nel Golfo Persico), Marco Minniti (Presidente della Fondazione Med-Or). Introduce: Salvatore Caiata (Deputato FdI, Presidente delegazione Ince). Modera: Mario Sechi (Direttore responsabile di Libero)

Ore 15:00 – Sala Rosario Livatino

Taglio delle tasse, conti in ordine e difesa del potere d’acquisto

Intervengono: Maurizio Leo (Viceministro dell’Economia e delle Finanze), Marco Osnato (Deputato FdI e Presidente Commissione Finanze), Michele Gubitosa (Deputato M5S), Luigi Marattin (Deputato PLD), Angelo Camilli (Vicepresidente Confindustria), Marco Granelli (Presidente Confartigianato Imprese). Introduce: Lucia Albano (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze). Modera: Sandro Iacometti (Giornalista)

Ore 15:30 – Sala Giustizia giusta

Mafia: le indagini e il racconto. Dai pizzini a TikTok

Intervengono: Chiara Colosimo (Presidente Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere), Maurizio De Lucia (Procuratore della Repubblica di Palermo), Tommaso Longobardi (Responsabile comunicazione digitale Giorgia Meloni) Vincenzo Molinese (Comandante del ROS), Sebastiano Vitale ‘’Revman’’ (Artista e scrittore). Introduce: Salvatore Sallemi (Senatore FdI, Vicecapogruppo Senato della Repubblica). Modera: Manuela Moreno (Giornalista)

Ore 16:30 – Sala Giustizia giusta

Mahmud Abbas (Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese)

Ore 17:00 – Sala Rosario Livatino

Il futuro dell’Occidente passa per Roma: l’Italia al centro del dialogo transatlantico

Intervengono: Lucio Malan (Capogruppo FdI Senato della Repubblica), Piero Armenti (Giornalista, Fondatore della pagina Il mio viaggio a New York, Simone Crolla (Managing Director di American chamber in Italy), Giovanna Botteri, Maria Luisa Rossi Hawkins, Giovanna Pancheri, Federico Rampini, Gennaro Sangiuliano. Introduce: Marco Scurria (Senatore FdI, Vicecapogruppo Senato della Repubblica). Modera: Flaminia Camilletti (Giornalista)

Ore 17:00 – Sala Giustizia giusta

Una riforma a lungo attesa: i nuovi CSM e l’Alta Corte disciplinare

Intervengono: Giulia Bongiorno (Senatrice Lega e Presidente della Commissione Giustizia), Galeazzo Bignami (Capogruppo FdI Camera dei deputati), Alfonso Colucci (Deputato M5S), Cesare Parodi (Presidente Associazione Nazionale Magistrati), Alessandro Sallusti (Giornalista). Introduce: Gianluca Vinci (Deputato FdI). Modera: Davide Desario (Direttore Adnkronos)

Ore 18:00 – Sala Giustizia giusta

Guido Crosetto intervistato da Marco Travaglio. Introduce: Isabella Rauti (Sottosegretario di Stato al Ministero della difesa)

Ore 18:00 – Sala Rosario Livatino

Il valore della stabilità: come è cambiata la percezione dell’Italia nel mondo

Intervengono: Giancarlo Giorgetti (Ministro dell’Economia e delle Finanze), Giovanbattista Fazzolari (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione per il programma di Governo), Giada Giani (Senior economist di Citi per l’Europa), Valbona Zeneli (Non-resident senior fellow at the Atlantic Council’s Europe Center). Introduce: Ylenja Lucaselli (Deputata FdI, Capogruppo in Commissione Bilancio). Modera: Roberto Napoletano (Direttore de Il Messaggero)

Ore 19:00 – Sala Giustizia giusta

Stop al fondamentalismo. A difesa della libertà e della sicurezza dei cittadini

Intervengono: Andrea Delmastro Delle Vedove (Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia), Fausto Biloslavo (Giornalista e reporter), Tommaso Cerno (Direttore de Il Giornale), Amani El Nasif (Scrittrice e attivista), Azar Karimi (Portavoce dell’associazione “Giovani iraniani in Italia”). Introduce: Riccardo De Corato (Deputato FdI, Vicepresidente Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni). Modera: Stefano Piazza (Giornalista)

Ore 19:00 Sala Rosario Livatino

I grandi misteri italiani tra narrazione mediatica e verità

Intervengono: Francesco Michelotti (Deputato FdI e Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta su “Il Forteto”), Flaminia Bolzan (Criminologa), Giuseppe Brindisi (Giornalista), Antonio De Rensis (Avvocato), Nicodemo Gentile (Presidente Associazione Penelope), Antonino Monteleone (Giornalista), Gigi Paoli (Scrittore e giornalista). Introduce: Sandro Sisler (Senatore FdI, Vicepresidente Commissione Giustizia). Modera: Federico Ruffo (Giornalista)

Ore 20:00 – Caffè letterario

Presentazione del libro “Ambrogio Fogar. Le mille straordinarie vite dell’ultimo grande sognatore” di Lorenzo Grossi. Intervengono: Intervengono: Guido Quintino Liris (Senatore FdI, Capogruppo Commissione Bilancio), Riccardo Bergamini (Alpinista). Introduce: Francesco Di Giuseppe (Vicepresidente di Gioventù Nazionale). Modera: Giulia Bonaudi (Giornalista)

Ore 20:00 – Sala Rosario Livatino

Presentazione del libro “La Cina ha vinto” di Alessandro Aresu. La sfida mondiale per le nuove tecnologie. Intervengono: Alessio Butti (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’innovazione tecnologica), Gianluigi Greco (Rettore dell’Università della Calabria e Presidente associazione italiana per l’intelligenza artificiale). Introduce: Francesco Torselli (Parlamentare europeo FdI). Modera: Andrea Mancia (Direttore de L’Opinione)

Ore 20:30 – Sala Giustizia giusta

Gli irriverenti

Intervengono: Giuseppe Cruciani (Giornalista), David Parenzo (Giornalista)

Ore 21:00 – Sala Rosario Livatino

Conservative’s challenges

Adam Bielan (PiS International Secretary, Head of Polish delegation ECR Group), Sigmundur Gunnlaugsson (Leader of Centre Party – Iceland), Marion Maréchal (ECR Party Vice President, Leader of IDL Party, Head of French delegation ECR Group), Miguel Mellado (Member of Parliament for the Republican Party Chile), George Simion (ECR Party Vice President, Leader of AUR Party – Romania), Kristoffer Storm (EU Affairs Chairman of DD Party, Head of Danish delegation ECR Group. Introduction: Elisabetta Gardini (Member of the Italian Parliament FdI, Chair of the Italian Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe). Moderator: Antonio Giordano (Member of the Italian Parliament FdI and Secretary-General of the ECR Party).