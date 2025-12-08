Atreju 2025, è il giorno del faccia a faccia tra Fini e Rutelli 32 anni dopo (segui la diretta streaming)

A Castel Sant'Angelo

È il giorno del nuovo confronto Fini-Rutelli 32 anni dopo quelle elezioni a Roma: si rinnova ad Atreju 2025 “Sei diventata forte. L’Italia a testa alta”, a ingresso libero ai giardini di Castel Sant’Angelo di Roma (fino a domenica 14).

Programma di Atreju 2025

Lunedì 8 dicembre 2025

Il programma completo si apre alle 16.30 in Sala Rosario Livatino con “Il Lazio tra Capitale e aree interne”. Intervengono: Paolo Trancassini (Questore della Camera dei deputati e Coordinatore Regionale FdI Lazio), Roberta Angelilli (Vicepresidente della Regione Lazio), Nicola Calandrini (Senatore e Presidente provinciale FdI Latina), Massimo Ruspandini (Deputato e Presidente provinciale FdI Frosinone), Manuela Rinaldi (Assessore Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio), Massimo Giampieri (Presidente provinciale FdI Viterbo).

Modera: Francesco Boezi (redattore de Il Giornale).

Alle 18 l’atteso confronto tra Gianfranco Fini e Francesco Rutelli, che verrà introdotto dalla consigliera comunale Fratelli d’Italia di Ancona Angelica Lupacchini, nata nel 1993, quando si disputò il primo dibattito. A moderare il faccia a faccia, la giornalista Hoara Borselli, che quando si votava per le elezioni a sindaco di Roma aveva 16 anni e viveva a Firenze. Titolo dell’evento: “È cambiato (quasi) tutto in Italia e nel mondo. Quale bilancio e quali prospettive? Le opinioni di due protagonisti di quella svolta”

Chiude il programma alle ore 19 la presentazione del libro “Giorgia. Onorare le radici, pensare il domani” di Alessandro Iovino. Intervengono il senatore Fratelli d’Italia Roberto Menia, il musicista e conduttore tv Francesco Facchinetti, la Direttrice delle Gallerie Estensi Alessandra Necci e l’attore Michele Placido. Introduce il deputato di Fratelli d’Italia Vincenzo Amich. Modera Ulderico de Laurentiis, direttore de La Voce del Patriota.