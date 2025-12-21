Assoporti, Roberto Petri eletto nuovo presidente: continuità e sfide per la portualità italiana

Il passaggio di consegne

Congratulazioni dal ministro Francesco Lollobrigida, che parla di «guida solida e immediata», e dal deputato Antonio Giordano: «Una scelta che assicura competenza e continuità in una fase decisiva per il sistema portuale italiano»

L’Assemblea dei Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale ha eletto all’unanimità Roberto Petri nuovo presidente di Assoporti, l’Associazione dei porti italiani. La decisione è stata assunta il 20 dicembre a Roma, in anticipo rispetto alla scadenza del 19 gennaio 2026 indicata dalla Commissione, consentendo così un passaggio di consegne ordinato con l’attuale presidente Rodolfo Giampieri, il cui mandato si concluderà il prossimo 31 dicembre.

Una fase di rinnovamento per il sistema portuale

La nomina di Petri arriva in una fase di profondo cambiamento per il sistema portuale nazionale. Nel corso del 2025 sono stati infatti nominati 14 nuovi presidenti di Autorità di Sistema Portuale, segnando un ampio rinnovamento della governance. A questo si aggiunge il percorso verso la riforma portuale prevista per il 2026, che ridisegnerà assetti, competenze e strumenti di governo del settore. In questo quadro, Assoporti è chiamata a rafforzare il proprio ruolo di coordinamento e rappresentanza, accompagnando le AdSP in un contesto segnato da transizione energetica, digitalizzazione della logistica, competitività nel Mediterraneo, resilienza delle catene di approvvigionamento e rapporto tra porto e città.

Continuità e dialogo istituzionale

La scelta di Roberto Petri risponde alla volontà dell’Assemblea di garantire continuità all’azione dell’Associazione, consolidando al tempo stesso il dialogo con le istituzioni nazionali ed europee e con l’intero cluster marittimo-portuale. Un impegno che si inserisce nella più ampia strategia di valorizzazione dei porti italiani come infrastrutture strategiche per lo sviluppo economico, la sostenibilità ambientale e la coesione territoriale.

Il bilancio del presidente uscente

A fine Assemblea, il presidente uscente Rodolfo Giampieri ha tracciato un bilancio del proprio mandato: “Sono lieto di aver accompagnato l’Associazione in questi 4 anni e mezzo durante i quali abbiamo affrontato tante sfide tutti insieme. Ringrazio i Presidenti, i Segretari Generali e tutti i dipendenti delle ADSP per il valore professionale e umano che ho ricevuto, oltre naturalmente alla mia struttura. Adesso lascio il testimone al dott. Roberto Petri che sono certo valorizzerà ancora di più il ruolo di Assoporti in questa nuova fase per la portualità italiana. Una rete di porti che è protagonista dell’economia reale, perno per una ricchezza diffusa e occupazione solida”.

Le parole del presidente designato

Dal canto suo, il presidente designato ha sottolineato il valore dell’incarico e l’approccio che intende adottare: “Sono onorato di essere stato scelto per questo prestigioso incarico a favore del sistema portuale della nostra Nazione, e intendo impegnarmi per il comparto con lo spirito di collaborazione e concertazione con tutti gli stakeholder. La mia cultura ed esperienza personale vede nel mare e nella portualità una delle fonti storiche di ricchezza e di progresso per la nostra Nazione. In quest’ottica, in stretta collaborazione con i Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, lavorerò perché questa importante fase di trasformazione possa tradursi in un rafforzamento di tutto il settore”.

Lollobrigida: “Garantisce una guida solida”

Sul fronte istituzionale non sono mancate le reazioni. Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha dichiarato: “Le mie più vive congratulazioni a Roberto Petri per l’elezione alla presidenza di Assoporti. La sua nomina garantisce una guida solida e immediata, grazie alla sua esperienza saprà affrontare con determinazione le sfide che attendono i nostri porti per essere più competitivi nel Mediterraneo e in Europa”.

Giordano: “Un asset strategico per la competitività”

Anche dal Parlamento è arrivato un messaggio di sostegno. “Rivolgo le mie congratulazioni a Roberto Petri per la nomina a presidente di Assoporti. Una scelta che assicura competenza e continuità in una fase decisiva per il sistema portuale italiano”, ha affermato Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia e presidente del gruppo interparlamentare Imec, sottolineando come i porti rappresentino “un asset strategico per la competitività dell’Italia” e un ambito nel quale potrà svilupparsi “una collaborazione concreta e proficua con Assoporti sui principali dossier legati a infrastrutture, logistica, investimenti e innovazione”.

Il confronto sulla riforma portuale

Nel frattempo, Assoporti ha annunciato l’avvio, nel mese di gennaio, di un confronto interno sulla bozza di Disegno di legge di riforma portuale, con l’obiettivo di fornire un contributo costruttivo al Governo in una fase cruciale per il futuro della portualità nazionale.