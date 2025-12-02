Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi il giorno del delitto: spuntano le foto di una reporter dilettante

Caso Garlasco

Inedite per diciott’anni, sono state pubblicate sul canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli, le foto che rivelano come Andrea Sempio, nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, si presenta, per ben due volte, sulla scena del crimine. Arriva dunque sul luogo del delitto dove i carabinieri della compagna di Vigevano, il pm e le parenti della vittima stavano convergendo per rendersi conto di quanto accaduto.

Le foto di Sempio nel giorno della morte di Chiara Poggi

Il primo scatto, che riporta come orario le 15.53, lo ritrae al volante dell’auto di famiglia, una Daewoo Lanos bianca con il finestrino abbassato. Pochi secondi dopo – sono sempre le 15.53 del 13 agosto 2007 – gli occhi del ragazzo allora 19enne, i lunghi capelli a incorniciare il viso con un filo di barba, puntano la sua interlocutrice: il profilo corrisponde a quello di una cronista della Provincia Pavese al lavoro col suo taccuino. L’ultimo fotogramma risale alle 16.13: in primo piano, di schiena, c’è Maria Rita Poggi che cammina mentre in fondo, ancora all’incrocio tra via Pascoli e via Pavia pressoché deserto, ecco un mezzo della Polizia Locale e due vigili che tendono il nastro bianco e rosso.

Le foto di Sempio dopo il delitto di Chiara Poggi scattate da una reporter dilettante

A pochi passi da loro Andrea Sempio (in completo nero) e suo padre Giuseppe (in canotta chiara e braccia conserte) conversano con un altro cronista della Provincia Pavese. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e la Procura di Pavia hanno deciso di acquisire le immagini in originale, convocando la fotografa dilettante che all’epoca, transitando per Garlasco, colse quegli istanti. ”Queste foto, valutando anche i metadati – sottolinea l’avvocato Angela Taccia – confermano quello che Andrea Sempio ha sempre sostenuto e ribadito. È un elemento in più