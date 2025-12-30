Alfonso Signorini è indagato per estorsione e violenza sessuale. Il legale del conduttore: accusa balorda

Corona: a gennaio nuove prove

Il conduttore televisivo Alfonso Signorini è indagato dalla procura della Repubblica di Milano per estorsione e violenza sessuale dopo la denuncia presentata da Antonio Medugno, ex partecipante al Grande Fratello nell’edizione del 2021-2022. Le indagini sono coordinate dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella. Meno di 24 ore fa, Signorini si è autosospeso da Mediaset.

Signorini indagato dopo la denuncia di Medugno

La pm Mannella coordina con il collega Alessandro Gobbis anche l’inchiesta nei confronti di Fabrizio Corona, indagato per revenge porn sulla base della denuncia di Signorini. Una querela presentata dopo che nelle scorse settimane il “re dei paparazzi”, attraverso il suo format ‘Falsissimo‘, ha accusato, in sostanza, il giornalista e conduttore tv di aver portato avanti un “sistema” di favori sessuali richiesti – questa la versione dell’ex agente fotografico – ad alcuni partecipanti del Grande Fratello o a chi aspirava ad entrare nella ormai famosa “casa”.

Dopo Medugno altre denunce contro Signorini per violenza sessuale?

Proprio questo fascicolo ha consentito di sequestrare foto, video e chat e ha indotto Medugno a farsi avanti e a denunciare Signorini. I reati richiamati sono violenza sessuale e estorsione, ma i legali dell’ex concorrente del GF hanno espressamente richiesto ai magistrati di valutare l’eventuale sussistenza di ulteriori capi d’accusa e la possibile individuazione di altri responsabili.

Quella di Medugno potrebbe non essere l’unica querela nei confronti del giornalista. In queste ore anche l’ex GF Vip Gianluca Costantino, assistito dall’avvocato Leonardo D’Erasmo, sta sciogliendo la riserva in merito a una azione giudiziaria analoga. Costantino sostiene di aver ricevuto avance da Signorini subito dopo l’edizione del 2022.

L’avvocato di Signorini: “Denuncia balorda come chi l’ha presentata”

“Abbiamo quanto necessario per dimostrare che quella denunciata è una ricostruzione dei fatti balorda come lo sono gli autori della denuncia”. Sceglie parole dure, interpellato dall’AGI, l’avvocato Domenico Aiello per commentare l’apertura di un’indagine a carico del suo assistito, Alfonso Signorini, per violenza sessuale ed estorsione sulla base dell’esposto di Antonio Medugno. E conclude: “Gli autori della denuncia sono disposti a tutto, anche a rovinare la vita delle persone, per guadagnare milioni di euro. È quella che definisco ‘l’etica della monnezza’”.

Torna invece alla carica Fabrizio Corona. “Che strano paese che è l’Italia: se suona l’allarme, non vanno a vedere se c’è qualcuno in casa, ma corrono a spegnere l’allarme. Vergogna!”. “Stanno provando a dire che mi sono inventato tutto, per i miei precedenti, ma li metterò di fronte alla verità. Ho le prove. Non mi fermerete”. A dirlo, in un lungo video pubblicato sui suoi canali social, lo stesso Corona, in merito ai comunicati dei legali di Alfonso Signorini e di Mediaset sulla decisione del conduttore del Grande Fratello Vip di sospendere i suoi impegni con l’azienda di Cologno Monzese per fronteggiare quella che ha definito una “campagna calunniosa e diffamatoria”.

Una scelta che Mediaset ha accolto, aggiungendo di essere pronta a “contrastare la diffusione di ricostruzioni diffamatorie” e insieme richiamando chi opera per l’azienda ad una “applicazione rigorosa e senza eccezioni del codice etico”.

Corona promette nuove rivelazioni a gennaio

Nel video, Corona promette nuove rivelazioni “a gennaio”, parlando di chat, documenti e testimonianze che dimostrerebbero la fondatezza di quanto già pubblicato, a proposito di un presunto ‘sistema’ per entrare come concorrente o aspirante tale nella casa del Grande Fratello. Accuse, al momento, senza riscontro e al vaglio degli inquirenti. Con toni enfatici, l’ex agente fotografico prosegue: “Ho letto le deliranti motivazioni dell’autosospensione di Alfonso Signorini, che ovviamente per difendersi attacca a me. Che cosa ho fatto? Quello che faccio di solito”.

“Tutte le chat, tutte le prove, tutti i documenti sono falsi?”

Quindi legge e commenta il comunicato degli avvocati di Signorini, soffermandosi sull’autosospensione da Mediaset e sulle accuse rivoltegli. Il punto centrale, secondo il fotografo, è il tentativo di screditarlo facendo leva sul suo passato: “Stanno provando a dire che mi sono inventato tutto perché sono io, perché ho i miei precedenti. E tutte le chat, tutte le prove, tutti i documenti me li sono inventati. Tutte le cose che vi ho fatto leggere e ascoltare sarebbero false. Si devono vergognare”.

Corona rivendica invece l’esistenza di materiale molto più ampio di quello già mostrato: “Ho tante di quelle chat ancora da farvi leggere, ho tante di quelle prove, ho tanti di quei documenti che vi faranno tremare”. Quindi l’affondo contro la strategia di Cologno Monzese: “Mediaset lo fa per tutelare l’azienda in Borsa, sottolineando di avere rispettato il codice, che in realtà non è stato rispettato. Quello che fa Mediaset oggi è uno schifo, vi dimostrerò che è vero…”.