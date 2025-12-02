Albanese indifendibile, anche Bonelli e Boldrini la stroncano per le frasi sull’assalto alla Stampa: parole di fuoco

Persino loro

Clamoroso, anche Bonelli prende una posizione netta contro le parole di Francesca Albanese sul “monito” ai giornalisti dopo l’assalto rosso alla Stampa di Torino. E ancora più clamoroso è che anche Laura Boldrini esprima parole di fuoco contro la relatrice speciale per la Palestina. Dopo l’avvertimento “minaccioso” ai giornalisti, la Albanese ha scatenato l’insurrezione della parte politica di sinistra. Poi il tira e molla della revoca delle onoreficienze tributate alla Albanese: prima Bologna, ma poi il centrosinistra ci ha ripensato. Poi Firenze, con la sindaca Sara Funaro che ha dichiarato inopportuna la cittadinanza onoraria. L’imbarazzo per una ex icona della sinistra è evidente. Eppure c’è chi ancora non la critica del tutto, ma la giustifica.

Per questo spicca che uno come Angelo Bonelli che ha sempre sostenuto le posizioni di Albanese sulla Palestina e contro Israele, abbia avuto un moto di orrore. L’ha sempre difesa dagli attacchi. Eppure il colmo è stato raggiunto anche per il leader dei Verdi”L’attacco alla redazione de La Stampa è stato un attacco vigliacco, criminale, come l’attacco nell’ottobre 2021 alla Cgil che definimmo un attacco alla democrazia – ha spiegato il co-portavoce dei Verdi a microfoni di Start su Sky TG24 -. Anche quello è stato un attacco alla democrazia e quindi va condannato, non ci può essere il ‘ma’ dopo“. Senza se e senza ma, dunque, Bonelli stronca la Albanese e completa il suo pensiero: “Non ci possono essere giustificazioni di nessun tipo. Francesca Albanese ha condannato e si doveva fermare a quel punto. I giornalisti fanno il proprio mestiere. Bisogna rispettare il gioco della democrazia“.

Anche Laura Boldrini è sulla stessa lunghezza d’onda: “Io penso che Francesca Albanese abbia fatto in questi anni un grande lavoro come relatrice speciale. L’affermazione sull’attacco alla redazione della Stampa dei giorni scorsi non la condivido e ritengo che sia sbagliata. https://www.secoloditalia.it/2025/12/albanese-non-si-scusa-ma-si-esibisce-in-un-ballo-scatenato-al-corteo-pro-pal-fdi-malafede-o-incoscienza-video/ punto. Senza se e senza ma”. L’ex presidente della Camera ha parlato in una conferenza stampa organizzata dal Pd alla Camera. E si è dissociata da quanto detto in merito all’assalto condotto contro la redazione de La Stampa di Torino. I protagonisti sono stati gli antagonisti che, in base alle indagini finora condotte, e anche alla rivendicazione social, sono riconducibili al centro sociale Askatasuna.

L’Albanese cita Dante…

L’ego smisurato di Francesca Albanese non si ferma. E dopo aver saputo della decisione della sindaca di Firenze sulla revoca della cittadinanza ha commentato su X citando Dante: “Purché mi sia risparmiato l’esilio perpetuo….”.