William parla della lotta contro il cancro di Kate e del padre: “Sono stato sincero con i miei figli. Porto con me l’eredità di Diana”

La confessione

Il principe William ha svelato alcuni dettagli sulla battaglia di Kate contro il cancro, sulla malattia di re Carlo e sulle sfide della genitorialità. L’ha fatto in un’intervista con il conduttore televisivo brasiliano Luciano Huck, in cui ha confessato di essere stato sincero con i figli George, Charlotte e Louis sui problemi di salute che attanagliano sia la madre che il nonno. “Abbiamo deciso di raccontare tutto ai nostri figli, sia le buone che le cattive notizie. Spieghiamo loro perché accadono certe cose e perché potrebbero sentirsi turbati – ha spiegato William -. Molte domande potrebbero essere senza risposta: credo che tutti i genitori si trovino in questa situazione. Non esiste una regola per essere genitori, e noi abbiamo scelto di parlare di tutto”.

William svela alcuni dettagli sulla battaglia di Kate contro il Cancro e sulla malattia del padre

L’erede al trono ha raccontato altri particolari sulla vita familiare dietro le mura di Buckingham Palace, parlando di come sia lui che la moglie cerchino di essere presenti nella vita dei loro pargoli: “Porto i bambini a scuola quasi tutti i giorni, io e Katherine ci dividiamo i compiti, ma probabilmente è lei a occuparsi della maggior parte del lavoro”. In seguito, il principe di Galles ha rivelato l’approccio cauto della coppia verso i dispositivi tecnologici: “È davvero dura, i nostri figli non hanno telefoni. Quando George andrà alle scuole secondarie, forse ne avrà uno con accesso limitato”. “Parliamo con lui e gli spieghiamo perché non pensiamo sia giusto – ha continuato William -. Con l’accesso completo, i bambini finiscono per vedere su internet cose che non dovrebbero. Ma con l’accesso limitato, penso che sia un bene per la messaggistica”.

L’accoglienza del presentatore brasiliano nei confronti dell’erede al trono

Prima dell’intervista, girata a Rio de Janeiro per il programma Domingão, il presentatore ha accolto calorosamente William a nome dei brasiliani e gli ha regalato una fotografia della sua defunta madre, la principessa Diana, scattata durante la sua visita a San Paolo nel 1991. L’immagine mostra l’ex consorte di Carlo mentre culla un bambino affetto da Hiv, un gesto che aveva aiutato a rompere i tabù sulla malattia. “È diventata una figura molto importante nella lotta contro i pregiudizi”, ha affermato Huck. A quel punto William ha risposto: “Porto con me ogni giorno la sua eredità sociale e umanitaria”.