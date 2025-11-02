Sinner trionfa anche a Parigi e torna numero 1 del mondo. “E’ stato un anno incredibile”. Meloni: “Immenso”

La finale

In un’ora e 52 minuti Jannik Sinner ha vinto anche il torneo Master di Parigi. Oggi l’altoatesino ha vinto il 23esimo titolo della carriera, su 32 finali disputate (9 delle quali in questo anno solare). Il tennista italiano ha batutto in finale il canadese Felix Auger-Aliassime 6-4 7-6. Per il canadese invece era la ventesima finale nel circuito maggiore (8 i titoli in bacheca), la quinta del 2025 (nel quale ha trionfato tre volte). Sfumato per Auger Aliassime il sogno di staccare in anticipo il biglietto per Torino, cosa che sarebbe accaduta in caso di successo contro Sinner. “E’ stato un anno incredibile, sono molto soddisfatto, la partita è stata dura, ora c’è Torino, vediamo che succede…”. Le Finals Atp, alle quali, grazie alla vittoria di Sinner sul canadese, potrebbe partecipare anche Musetti. Con il successo di Parigi domani il campione in carica di Wimbledon tornerà numero uno del mondo scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Per Sinner si tratta del quinto titolo stagionale, il primo a livello Masters 1000 e il 23° in carriera. “Jannik Sinner “immenso, ancora una volta!”, scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Sinner trionfa a Parigi e punta alle Finals di Torino

Jannik parte alla grande, sfrutta la tensione dell’avversario e piazza subito il primo break. Poi, contiene le iniziative senza rischiare, controllando per chiudere con meno fatica possibile il set. L’azzurro prova ad accelerare nel quinto game, per strappare anche il secondo break, ma il canadese resta a contatto e risolve una situazione intricata dal 30-30 con due buoni turni di servizio. Sinner chiude il parziale sul 6-4 in 44 minuti, concedendo solo tre punti nei propri turni di battuta.

Il secondo set è molto più combattuto. Il canadese alza il livello e si vede in ogni scambio. Sinner ha subito la palla break, ma Auger Aliassime la neutralizza con un servizio potente sul corpo dell’azzurro e poi chiude il game grazie a due errori consecutivi di Sinner. Da qui si gioca ‘on serve’, con opportunità di rompere l’equilibrio ridotte al minimo fino al settimo game. Qui il numero 8 va in difficoltà, ma riesce ad annullare tre palle break e a tenere un turno di servizio decisivo con due ace consecutivi. Il titolo si decide al tie-break, giocato in maniera solida da Sinner. L’azzurro vola alle Atp Finals sulla scia della doppietta Vienna-Parigi.