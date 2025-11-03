Video da brividi: poliziotto va in pensione e dice addio ai colleghi via radio. Gli risponde a sorpresa la figlia, che segue le sue orme

Un video che definire commovente è dire poco. Dopo 35 anni di carriera nella polizia di Stato, Moreno Fernandez si è congedato dall’uniforme e dai colleghi con un ultimo emozionante saluto via radio. Ma il suo addio non è stato solo quello di un poliziotto: è stato il momento in cui una figlia ha preso il testimone. Giulia, oggi commissario in formazione alla Scuola Superiore di polizia, ha risposto al padre con un messaggio pieno di amore: “Papà, sono fiera di te. Proverò io a continuare quello che hai iniziato”.

«Dagli occhi al cuore…di padre in figlia…semplicemente… la grande famiglia della polizia di Stato»: sta facendo il giro del web e provocando grande commozione il video pubblicato su Instagram dalla Questura di Roma dell’addio al corpo da parte di papà Moreno che lascia la polizia per raggiunti limiti di età a partire dal primo novembre. La figlia Giulia, commissario frequentatrice del corso di formazione presso la Scuola superiore di polizia, saluta il genitore via radio a bordo di una volante, indosso la stessa divisa. Una divisa che richiede respponsabilità, sacrificio, im un momento particolarmente difficile.

«Doppia Vela 21 da Salario 01. Mi dispiace lasciare la polizia di Stato – esordisce Moreno Fernandez dall’ufficio, circondato dai colleghi emozionati -. Speravo che questo momento non arrivasse mai. Oggi è il mio ultimo giorno di servizio, e sono rattristato ma consapevole di aver risposto ogni giorno al giuramento fatto di fedeltà. Nel mio lavoro ho dato tutto me stesso, al servizio della Questura di Roma con disciplina, onore, ma anche amore. Grazie – si rivolge ai colleghi – per esserci stati sempre». A rispondere è Guilia, Vela 21. L’immagine si ferma sul suo volto giovane, lo sguardo verso un orizzonte al di là del finestrino: «Papà, forse era l’ultima voce che ti aspettavi di ascoltare ma sono qui. Tu hai lasciato in segno indelebile in tutte le persone che hai incontrato. Sono fiera e orgogliosa del poliziotto che sei stato, che sei e che sarai per sempre. Un grande dirigente della polizia di Stato e per me un grande papà».