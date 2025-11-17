Un altro lunedì da incubo per il Pd: il sondaggio Mentana è una batosta per Schlein. Cresce ancora FdI

La rilevazione Swg

Il lunedì è un giorno “pesante”, si ricomincia una settimana di lavoro e impegni. Per il Pd il lunedì è diventato più pesante che per altri, un calvario: perché il sondaggio del Tg La7 di Enrico Mentana dà sempre cattive notizie mentre segna una crescita di FdI costante da tre anni a questa parte. Un rituale atteso probabilmente come un incubo al Nazareno. Questo lunedì 17 novembre l’incubo non è da meno. Il direttore esordisce con la domanda rituale: “Se si votasse oggi…”. Ebbene, in una settimana Fratelli d’Italia cresce e aumenta il vantaggio sul Pd, che cala e sul M5S che rimane stabile. Ottime notizia in vista delle Regionali di domenica e lunedì prossimi.

Sondaggio Swg, i dati dei partiti

Questi i numeri: FdI guadagna lo 0,1% e sale al 31,4%. Il Pd della segretaria Elly Schlein cede lo 0,2% e scende al 22%. Fermo il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, stabile al 12,8% sul terzo gradino del podio. Forza Italia perde lo 0,1% e vale ora l’8%. Passo indietro anche per la Lega, che lascia sul terreno lo 0,2% e scivola al 7,8%. Crescono Verdi e Sinistra, che passano dal 6,7 al 6,9%. Più staccate Azione (3,2%), Italia viva (2,5%), +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1,3%), in crescita rispetto alla scorsa settimana. Le altre liste, nel complesso, valgono il 2,6%.

Il sondaggio choc per Elly

Il dato di FdI, sommato alla stabilità sostanziale delle altre forze di governo, settimana dopo settimana, restituisce i contorni di una stabilità di governo che è un unicum nella storia repubblicana. E che si tratti di numeri non banali è confermato dalla cornice in cui si inseriscono le rilevazioni. Le critiche acerrime delle opposizioni sulla manovra e sulla riforma della giustizia in nulla scalfiscono la solidità dell’esecutivo. I potenziali elettori consultati da Swg – ma tutti i sondaggi confermano il trend – sanno leggere i numeri reali, leggono, si informano. Lo dimostrano altri sondaggi choc per il centrosinistra sui grandi temi: una settimana fa l’ultima rilevazione condotta da Only Numbers, rilevava che gli italiani che sono a favore della riforma Nordio e che dunque voteranno Sì al referendum superano di 10 punti quelli del No. Altro tema altro sondaggio: il Ponte sullo Stretto: secondo una rilevazione Piepoli, il 54 per cento dei giovani è favorevole all’opera.