Tunisino pesta il padre e strappa una bambina dal passeggino: fermato, picchia anche gli agenti

Paura a Padova

Dopo aver colpito con un pugno al volto il padre di una bambina di un anno, in piazzale della stazione a Padova, ha tentato di allontanarsi con il passeggino e la piccola, ma è stato bloccato dalla polizia; poi, accompagnato in questura, ha colpito un agente a calci causandogli lesioni guaribili in cinque giorni.

Chi è il tunisino finito in manette a Padova

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – sezione volanti della Questura hanno arrestato un 22enne tunisino per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e lo hanno denunciato per tentato sequestro di persona di una bambina di un anno.

I poliziotti, arrivati sul posto dopo una segnalazione, hanno ricostruito che il giovane padre si trovava nel piazzale della stazione ferroviaria con la sua bambina di appena un anno nel passeggino, quando è stato avvicinato dall’uomo che, senza alcun motivo, lo ha aggredito con un pugno al volto e gli ha portato via il passeggino con la piccola. Il padre della bambino lo ha inseguito, urlandogli di lasciarla stare, e ha nel frattempo contattato il 113 facendo arrivare sul posto la polizia.

Il 22enne è stato portato in questura ma, come sottolinea in una nota la polizia, ha continuato a fare resistenza tanto che, per evitare di scendere dalla volante, ha scalciato e si è aggrappato al mezzo, colpendo un agente. È stato alla fine portato negli uffici, identificato per un 22enne tunisino, regolare sul territorio. La piccola, in buone condizioni, è stata riaffidata al padre.

A processo per tentato sequestro

Al termine degli accertamenti, il 22enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, indagato alla procura della Repubblica di Padova per le percosse ai danni del 21enne rumeno e per il tentato sequestro della bambina. Dopo il giudizio per direttissima che si è tenuto venerdì scorso, come ricostruisce la polizia, l’arresto è stato convalidato ed è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

Il questore della provincia di Padova Marco Odorisio ha attivato l’Ufficio Immigrazione per l’avvio di revoca del titolo di soggiorno ed ha attivato la Divisione polizia anticrimine per l’adozione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio da Padova. L’agente di polizia colpito dal 22enne è stato medicato in ospedale e giudicato guaribile in 5 giorni.