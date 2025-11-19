Trump insulta una giornalista per una domanda sul caso Epstein: “Stai zitta, porcellina!” (video)

Lo scontro

Tensione alle stelle, ieri, a bordo dell’Air Force One, per due episodi che hanno visto protagonista il Presidente americano Donald Trump. Nel corso di un breafing, Trump si è riferito a una giornalista con l’espressione “Quiet, piggy”, letteralmente “Zitta, porcellina!“. La cronista aveva fatto a Trump una domanda su Epstein. Da giorni il presidente degli Stati Uniti si sta scontrando con le giornaliste americane.

Ieri il tycoon se l’è presa con una reporter di Abc News che gli aveva chiesto, durante l’incontro con il principe saudita Mohammed bin Salman, perché avesse atteso così tanto prima di autorizzare la pubblicazione di tutti i file su Epstein, il finanziere e suo ex amico morto in carcere nel 2019, dove era stato rinchiuso con l’accusa di traffico sessuale di minorenni. “Non è la domanda che mi da’ fastidio” ha detto Trump “E’ il tuo atteggiamento. Penso che tu sia una pessima giornalista. E’ il modo in cui fai queste domande. Parti attaccando un uomo molto rispettato, facendogli una domanda orribile, fuori contesto e semplicemente terribile (il riferimento è alla domanda fatta in precedenza a Mohammed bin Salma sul delitto Kashoggi, ndr). Potresti fare esattamente la stessa domanda in modo garbato. Sei tutta agitata. Qualcuno alla Abc ti ha fatto il lavaggio del cervello”. “Sei una persona terribile e una pessima reporter”, ha aggiunto. Anche su Kashoggi Trump aveva risposto infastidito: “Non è il caso di imbarazzare il nostro ospite”.

Il video di Trump che punta il dito contro la giornalista