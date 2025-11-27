Edicola SOSTIENICI

Trump “grazia” un tacchino in diretta tv e riceve un ringraziamento sonoro dal pennuto (video)

Esteri - di Redazione - 27 Novembre 2025 alle 18:51

Il thanksgiving in diretta tv. Il presidente americano Donald Trump ha graziato i tacchini Gobble e Waddle nella tradizionale cerimonia del Ringraziamento alla Casa Bianca. Trump si è rivolto direttamente al tacchino Gobble: “Sembri un pennuto violento. Sei pronto, Gobble? Voglio dirti una cosa molto importante: ‘stai per essere graziato incondizionatamente”. L’animale ha replicato con un gloglottio, che il presidente americano ha poi imitato a favore di telecamere, tra le risate dei presenti.

Il video di Trump che salva la vita ai tacchini

