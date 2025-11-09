Tragico incidente sulla tangenziale sud di Bergamo: tre vittime, diversi feriti, uno gravissimo. E choc e dolore incalcolabili

Schianto mortale

Un terribile scontro avvenuto alle 7.30 del mattino tra due auto e un furgoncino all'altezza di Stezzano lascia sull'asfalto tre vite spezzate e i relitti di una tragedia di cui si sta ricostruendo la dinamica

Un gravissimo incidente stradale ha funestato questa domenica di novembre: e sull’asfalto restano tre vittime e i relitti dei mezzi coinvolti in uno schianto mortale sulla tangenziale sud di Bergamo, all’altezza dello svincolo di Stezzano. Lo scontro tra più veicoli, avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina, ha causato la morte di tre persone e il ferimento di di altre tre.

Scontro sulla tangenziale sud a Bergamo, tre morti e tre feriti

Il bilancio è pesantissimo e conferma la drammaticità dell’evento che ha coinvolto due automobili e un furgoncino. Le vittime sono un ragazzo di soli 23 anni e due uomini di 62 e 64 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto, che in almeno una fase è risultato frontale, è stato fatale per due delle persone coinvolte, decedute sul colpo. La terza, estratta in condizioni disperate dai mezzi dai Vigili del Fuoco, è purtroppo spirata poco dopo in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, nonostante i tentativi di rianimazione.

I rilievi sul posto per ricostruire la drammatica dinamica dello schianto

Nell’incidente sono rimaste ferite altre tre persone: un ragazzo di 25 anni e due donne di 55 e 56 anni. Tutti immediatamente soccorsi dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto con numerosi mezzi. L’intera area è stata teatro di lunghe e complesse operazioni. Il tratto interessato della tangenziale sud è stato temporaneamente chiuso al traffico per permettere ai carabinieri di Bergamo di effettuare i rilievi di rito. Controlli necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro, ma anche operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.