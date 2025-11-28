Tragedia sfiorata a Luino, pesta di botte la moglie, poi tenta di strangolarla con un cavo: arrestato un 48enne dello Sri Lanka

Inferno domestico

Una beffarda coincidenza di tempi ha fatto sì che il dramma dell'ennesima, brutale aggressione, si consumasse dopo mesi di soprusi e maltrattamenti proprio il 25 novembre, data simbolo della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

L’orrore non conosce calendario, ma una beffarda coincidenza di tempi ha fatto sì che l’ennesimo, brutale episodio di violenza domestica si consumasse proprio il 25 novembre, data simbolo della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una tragedia sfiorata, quella che ha animato il dramma che si è consumato a Luino, dove un cittadino dello Sri Lanka 48enne, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri con l’accusa di aver aggredito la moglie, connazionale e convivente, al culmine di mesi di soprusi e maltrattamenti.

Luino, 48enne dello Sri Lanka picchia selvaggiamente e tenta si strangolare la moglie

Tutto degenera al culmine di un ennesimo litigio scaturito per futili motivi. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha prima colpito ripetutamente la donna al volto. Poi ha tentato di soffocarla utilizzando un cavo elettrico, prima di allontanarsi alla guida della propria autovettura ancora in stato di forte alterazione psicofisica. Soltanto la tempestività dei vicini e il rapidissimo intervento dei Carabinieri di Luino hanno impedito la tragedia. E fatto in modo che l’uomo, intercettato, venisse bloccato e assicurato alla giustizia, proprio mentre tentava la fuga in auto.

Nel frattempo la vittima, fortunatamente fuori pericolo, è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario. Quindi, trasportata all’Ospedale “Di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese, i medici le hanno riscontrato traumi contusivi, tumefazioni alla testa, e evidenti abrasioni al collo. Tutti segni compatibili con il tentativo di strangolamento con il legaccio improvvisato. Oggetto ovviamente repertato, e sequestrato come corpo di reato.

L’aggressione dopo mesi di soprusi e maltrattamenti proprio nella Giorno contro la violenza sulle donne

Per fortuna, dunque, la tempestiva segnalazione dei vicini al NUE112 ha consentito alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Luino di inviare immediatamente sul posto le pattuglie. E i militari, intervenuti in pochi minuti, sono riusciti a intercettare l’uomo nei pressi dell’abitazione, arrestandolo in stato di flagranza di reato. A quel punto, dopo un controllo a seguito del quale l’immigrato dello Sri Lanka è risultato positivo all’alcoltest, le forze dell’ordine gli hanno ritirato la patente e sequestrato l’auto.

Luino, pesta e tenta di strangolare la moglie: un aguzzino recidivo in casa

Nel frattempo, sono stati immediatamente attivati i protocolli del cosiddetto “Codice Rosso”, con informazione diretta al Procuratore della Repubblica di Varese. Intanto i militari conducevano il 48enne arrestato – recidivo perché già condannato nel 2020 per analoghe condotte ai danni della moglie – presso la Casa Circondariale di Varese. Lì dove si trova da ieri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.