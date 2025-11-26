Terna, Moody’s alza il rating di lungo termine da “Baa2” a “Baa1”. Balzo anche del rating del debito subordinato

I dati

Moody’s Rating ha comunicato di aver rivisto positivamente il rating di lungo termine di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (Terna), alzandolo da “Baa2” a “Baa1”, un notch al di sopra di quello della Repubblica Italiana. Il rating di breve termine è stato confermato a “Prime-2”.

Contestualmente, Moody’s ha innalzato da “Ba1” a “Baa3” (investment grade) anche il rating del debito subordinato di Terna (“ibrido”). L’agenzia ha modificato l’outlook di Terna da positivo a stabile. La revisione del rating da parte dell’agenzia fa seguito al recente upgrade del rating assegnato alla Repubblica Italiana e conferma ulteriormente il solido profilo finanziario di Terna.