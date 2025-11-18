Telemarketing selvaggio, nuova stretta di Agcom: dal 19 novembre il blocco delle telefonate provenienti dall’estero

Ma l'incubo continua

Non sarà la fine di un incubo ma un bel freno alle chiamate commerciali provenienti da numeri mobili italiani. Quello del tele marketing selvaggio è un business da tre miliardi di euro per 15 miliardi di telefonate in un anno. Dal 19 novembre scatta una nuova stretta per limitare la valanga di chiamate indesiderate che affliggono tutti i possessori di un cellulare. Il nuovo stop segue all’intervento dell’Agcom (Garante per le comunicazioni) dello scorso 19 agosto che ha reso operativo un primo blocco anti-spoofing per le finte numerazioni fisse italiane. Nel dettaglio le chiamate provenienti dall’estero che utilizzano una numerazione mobile italiana subiranno una verifica tecnica immediata. Un controllo per capire se quel numero esiste veramente, a chi è assegnato e dove è collocato.

Incubo telemarketing, nuova stretta di Agcom dal 19 novembre

Il nuovo sistema quindi potrà accertare sia a quale operatore appartiene il numero chiamante, attraverso il database nazionale della portabilità, sia la posizione effettiva di quella numerazione. In pratica se la chiamata proviene legittimamente in roaming all’estero o se il numero è stato falsificato. Le telefonate che non supereranno tali controlli saranno automaticamente bloccate.

Nuovo sistema per accertare l’operatore del numero chiamante e la posizione

Lo scorso 6 novembre l’Agcom ha varato una delibera che amplia il perimetro di intervento e include nel nuovo blocco le numerazione relative ai servizi mobili e personali specializzati, come ad esempio quelli satellitari o dedicate ai servizi di comunicazione tra dispositivi cosiddetti machine-to-machine. È previsto anche il blocco delle chiamate provenienti dall’estero per quegli operatori mobili che non hanno realizzato le misure che consentono di verificare se il numero chiamante corrisponde a un utente effettivamente in roaming internazionale.

Codacons: le chiamate moleste diminuiranno ma non spariranno

Con le nuove misure il numero di chiamate moleste caleranno ma non scompariranno. È la previsione del Codacons. “Da mercoledì – spiega l’associazione dei consumatori- le chiamate indesiderate diminuiranno, ma non scompariranno totalmente. Continueranno ad arrivare a destinazione le chiamate provenienti da call center legali che operano dall’Italia, quelle provenienti dall’estero con numerazione non italiana, quelle che utilizzano finte numerazioni italiane ma che partono effettivamente dal territorio nazionale, e le telefonate da numeri fissi stranieri realmente esistenti”.