Tarocco e martello, rissa a sinistra su una foto. Potere al Popolo accusa Avs: “Hanno inserito la loro bandiera con l’Ia”

Potere al Popolo ha smascherato il nemico del popolo: la sinistra che appoggiava De Luca e che oggi vuole prenderne le distanze, quella di Bonelli, che arriva a taroccare una foto. “Ma vi sembra normale? AVS usa l’AI per mettere la sua bandiera in testa a cortei in cui non c’era!”, tuona su Facebook la lista Campania Popolare, guidata da Giuliano Granato, uno dei leader locali di Potere al Popolo, costola estrema della sinistra lacerata e litigiosa. “Guardate questa foto prima e dopo il ritocco: cosa notate? Sì, AVS ha aggiunto con l’intelligenza artificiale la sua bandiera nello spot per le Regionali in Campania per raccontare sotto elezioni di essere stata in prima fila ai cortei di STOP BIOCIDIO. Davvero siamo al ridicolo… Peraltro questo corteo si svolgeva nel 2018, ben 4 anni prima della fondazione di AVS. Ed era organizzato da un movimento che non ha mai voluto avere una collocazione partitica e ha sempre fatto vanto della sua indipendenza”, prosegue il post, che chiama in ballo pesantemente il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Ironia e rabbia non mancano. “Il corteo era contro De Luca (nel video originale si leggono molto cartelli contro di lui!), con cui ora AVS è alleata. Il De Luca dell’inceneritore e delle ecoballe! Quando si dice “mettere la bandierina sulle lotte degli altri… AVS l’ha presa proprio alla lettera!”.

Sinistra spaccata su una foto taroccata in Campania