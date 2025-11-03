Stefano Moreo con una doppietta in Serie A segna una storia di riscatto e di speranza

Talento italiano

Grande emozione per l’attaccante del Pisa Stefano Moreo, che domenica 2 novembre ha siglato i suoi primi due gol in Serie A contro il Torino. I nerazzurri hanno preso “il Toro per le corna”, come si suol dire, già dai primi minuti di gioco allo Stadio Olimpico del capoluogo piemontese. Eppure l’impegno non è bastato per contenere i granata, che sono riusciti a pareggiare negli ultimi minuti del primo tempo.

È finita 2 a 2, anche se il secondo tempo ha riservato tante occasioni da rete non realizzate. Moreo si è fatto vedere sotto porta già dal 13esimo minuto con un tiro al volo, segnando il primo punto sul tabellone del Pisa. Poi al 29esimo minuto ha spiazzato Alberto Paleari su calcio di rigore, mettendo in grande difficoltà l’avversario. Ci ha pensato Giovanni Simeone a riaprire la partita, con un colpo di testa al 42esimo della prima frazione di gioco. A favorire ancora il Torino è stato Che Adams, che nei minuti di recupero del 45esimo minuto ha segnato il pareggio.

Stefano Moreo e la doppietta importante contro il Torino

Stefano Moreo ha messo in cascina una doppietta importante, che gli servirà anche nelle prossime gare come iniezione di fiducia. Prima di approdare nella massima serie calcistica italiana, l’attaccante 32enne del Pisa ha affrontato una lunga gavetta. Ha iniziato nel Caronno Pertusella in Serie D, poi nella Virtus Entella di Chiavari e in diverse squadre di Serie B, tra cui Brescia, Palermo, Venezia, Empoli e Pisa nel 2023. Nessun sogno è troppo lontano per chi ci crede davvero come Moreno, che sui paragoni con Mario Mandzukic, azzardati 7 anni fa, aveva risposto: “Lo hanno fatto in tanti, per il modo in cui mi esprimo in campo”. Ha fatto ballare la difesa dei granata nell’ultimo match a Torino, recuperando anche in difesa quando il Pisa ha avuto qualche difficoltà a rientrare.