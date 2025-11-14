Spavento per Ariana Grande a Singapore: un uomo la strattona dopo aver eluso le barriere di sicurezza (video)

L'uomo è stato arrestato

Panico per Ariana Grande sul tappeto giallo del tour “Wicked: for good” a Singapore. L’attrice e cantante americana, in un abito rosa champagne scintillante, è stata strattonata da un un cittadino australiano di 26 anni, Johnson Wen. L’uomo ha superato le barriere di sicurezza e si è precipitato verso la popstar tra lo stupore dei fotografi e dei fan. Un video, diventato virale sui social media, mostra la co-protagonista di “Wicked: For Good”, Cynthia Erivo, che interviene prontamente per liberare Grande dall’abbraccio indesiderato. Wen è stato subito arrestato ed è comparso davanti al tribunale di Singapore, dove è stato accusato del “disturbo della quiete pubblica”. Non è la prima volta che crea scompiglio, in passato ha interrotto concerti di Katy Perry e dei The Chainsmokers.

L’episodio di cui è stata vittima Ariana Grande ha scatenato l’indignazione tra i fan sui social. Molti di loro hanno ricordato i traumi vissuti dalla cantante e attrice dopo l’attentato al suo concerto di Manchester nel 2017. Altri ancora hanno criticato la sicurezza dell’evento, mentre alcuni hanno chiesto un bando dei video di Wen sui social. Nonostante lo shock, la premiere è proseguita senza intoppi. Ariana Grande, visibilmente sorpresa ma protetta, non ha rilasciato dichiarazioni, mentre i suoi sostenitori presenti hanno continuato ad ammirare il cast di “Wicke” tra applausi e selfie.