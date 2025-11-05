Sondaggio Porta a Porta, FdI sempre in vetta al 30,5%. Cala di mezzo punto il campo largo

In calo Avs

L’agenda politica e gli ultimi attacchi nelle opposizioni sulla riforma della giustizia non modificano il sentiment degli italiani verso il primo partito di governo. Fratelli d’Italia conserva la vetta dei consensi con il 30,5% delle preferenze. Un dato stabile rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 23 ottobre. È la fotografia scattata dall’ultimo sondaggio dell’Istituto Noto per Porta a Porta (in onda da questa sera su Raiuno). Stabili, secondo la rilevazione, anche il Pd al 23% e il Movimento 5Stelle all’11.5%. Nessun terremoto nelle intenzioni di voto.

Sondaggio Noto per Porta a Porta: FdI stabile al 30,5%

Quanto agli altri partiti della maggioranza Forza Italia guadagna mezzo punto (+0,5) e sale al 9,5% mentre la Lega resta stabile all’8%. Non cambiano i numeri di Noi moderati che rimane all’1,5%. Sul fronte delle opposizioni si registra un calo. Avs perde mezzo punto percentuale ed è al 6 %. Azione di Carlo Calenda è al 4 (+0,5%), Italia viva è stabile al 2,5% è stabile. Stabili anche +Europa e Udc, entrambi all’1%. In generale, il centrodestra ottiene il 50,5% guadagnando lo 0,5% mentre il campo largo è al 44% e perde lo 0,5%. Immutata anche la stima sull’affluenza alle urne al 56%.

Regionali, in Veneto avanti il centrodestra con il 61%

L’istituto Noto ha sondato anche le previsioni in vista delle prossime regionali in Veneto, Campania e Puglia. In Calabria il candidato dei 5 Stelle, Roberto Fico è al 52% dei consensi mentre il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli è al momento posizionato al 45%. Uno scarto ancora colmabile per l’esponente di An. In Veneto, invece, sarebbe avanti il candidato del centrodestra, Alberto Stefani, con il 61% contro il 35% del candidato del centrosinistra e dei pentastellati, Giovanni Manildo. Un derby senza suspense. In Puglia, infine, il candidato del campo largo Antonio Decaro, sarebbe in vantaggio al 65% mentre il candidato del centrodestra, Luigi Lobuono, si attesterebbe al 33%.