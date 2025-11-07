Sondaggio Dire Tecnè, vento in poppa per il governo che sfiora il 44% di gradimento. Ancora in crescita FdI al 31,1%

Prosegue la luna di miele

Vento in poppa per il governo e per Fratelli d’Italia che continua a crescere di settimana in settimana. La luna di miele tra gli italiani e l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni prosegue dopo tre anni dall’insediamento. Cresce la fiducia nel governo a dispetto delle campagne urlate delle opposizioni. L’esecutivo di centrodestra è al 43,8% del gradimento guadagnando lo 0,3% nell’ultima settimana e l’1% rispetto a un mese fa. È la fotografia scattata da Dire-Tecnè in un sondaggio effettuato tra il 4 e il 6 novembre. Non ha fiducia il 49% degli elettori, percentuale in calo dello 0,1% rispetto a 7 giorni fa e dello 0,4% nel mese. Il 7,2% risponde non si esprime, i “non sa” sono in calo dello 0,2% nell’ultima settimana e dello 0,6% nell’ultimo mese.

Sondaggio Dire-Tecnè: cresce la fiducia nel governo

Prosegue il trend positivo di Fratelli d’Italia che anche questa settimana vede crescere il proprio consenso. Rispetto a sette giorni fa e al mese scorso la percentuale aumenta dello 0,1% e dello 0,9% e si attesta al 31,1%. Il termometro conferma una crescita costante nel tempo del partito della premier Meloni. In leggera crescina il Pd che sale al 21,7% guadagnando lo 0,1% sulla settimana. Continua inesorabile il lento crollo dei 5Stelle che perdono lo 0,1% (-1,3% nel mese) e si attestano all’11,5%.

FdI sale al 31,1%, continua la discesa dei 5Stelle all’11,5%

Ancora stabile nei consensi Forza Italia, che resta all’11,2% per la terza settimana consecutiva (+0,1% sul mese). La Lega cede lo 0,1% in sette giorni e lo 0,2% in 30 giorni, scendendo all’8,3%. A seguire Avs che scende ulteriormente al 6% perdendo lo 0,1% nella settimana. La sinistra massimalista e radicale non fa breccia negli italiani. Chiudono la classifica Azione al 3,6% (+0,1%; +0,2%), Italia Viva al 2% (-0,1%; +0,2%) e +Europa all’1,6% (+0,2%; +0,1%).

Sale il consenso per Meloni in calo Conte e Salvini

Tra i leader è sempre Giorgia Meloni la più amata, il consenso della premier guadagna lo 0,1% i si porta al 46,6%, guadagnando mezzo punto in un mese. Al secondo posto il ministro degli Esteri e leader azzurro, Antonio Tajani, al 39,8% dei consensi (+0,1% in una settimana, +0,4 in un mese). Seguono il leader 5Stelle Giuseppe Conte, che scende al 30,6% (-0,1%; -0,7%), e la segretaria Pd Elly Schlein che guadagna lo 0,1% (stabile sul mese) e sale al 28,9. Il numero 1 della Lega, Matteo Salvini, scende al 27,1%. Carlo Calenda di Azione si attesta al 21,3% (+0,1; +0,5), Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs salgono leggermente e si portano rispettivamente al 16% e al 15,7%. Chiudono Riccardo Magi al 14% (-0,1%). Ultimo in classifica l’ex premier Matteo Renzi che deve accontentarsi del 13,5% (-0,1%).