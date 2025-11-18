Sondaggi ammazza-sinistra: vince il “sì” al referendum, grillini spaccati, il Pd perde ancora terreno da FdI

Il dato di "Porta a Porta"

Brutte notizie per la sinistra, sia sul fronte del referendum sulla giustizia che sul piano del consenso politico. In entrambi i casi la destra ne esce bene, stando ai sondaggi realizzati dall’Istituto Noto per Porta a Porta. Il sì otterrebbe la vittoria nel referendum sulla riforma della giustizia, con il via libera quindi alla separazione delle carriere dei magistrati. Nel dettaglio, il 56% degli italiani dichiara che andrà a votare per il referundum confermativo sulla riforma per la separazione delle carriere dei magistrati, il 29% non andrà al voto. Gli indecisi rappresentano il 15%.

Sondaggi, su referendum e consenso la sinistra deve preoccuparsi

In particolare, se si dovesse votare ‘oggi’, tra gli italiani che si sono espressi nel sondaggio il 56% voterebbe sì alla conferma della legge (così come uscita dal Parlamento) mentre il 44% voterebbe no, quindi per l’abrogazione. Il 18% del campione risulta ancora indeciso.

La mappa del voto collega il sì e il no al partito sostenuto. Voterebbe sì l’87% degli elettori di Fratelli d’Italia, l’84% di quelli di Forza Italia e il 71% di quelli della Lega. Voterebbe per abrogarla, invece, il 44% degli italiani, tra questi l’83% degli elettori del Pd e il 68% di quelli del M5S.

Sul fronte politico, Fratelli d’Italia è stabile rispetto alla rilevazione dello scorso 5 novembre e si attesta al 30,5%, seguito dal Pd al 22% che cala, invece, dell’1%. Il Movimento 5 stelle resta all’ 11,5%. Stabile anche forza Forza Italia al 9,5%, mentre la Lega perde lo 0,5% e si attesta al 7,5%. Alleanza verdi e sinistra è al 6%, come nella scorsa rilevazione. Azione guadagna mezzo punto (+0,5%) ed è al 4,5%, come Italia Viva-Casa riformista al 3% (+0,5%). Infine stabili Noi moderati all’1,5%, + Europa e Udc, entrambi all’1%. In generale, il centrodestra, comprensivo dell’Udc, scende al 50% (-0,5%), come il campo largo al 43,5%(-0,5%). La stima dell’affluenza resta al 56%.