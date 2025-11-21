Silvestroni (FdI) presenta il ddl per semplificare l’acquisizione di immobili di Stato tra enti pubblici

Presentato il ddl

Un piano straordinario di spending review degli immobili pubblici che semplifichi radicalmente le procedure di vendita degli immobili pubblici tra enti dello Stato. Questa in estrema sintesi la proposta di legge per la semplificazione burocratica in tema di permuta o acquisizione di immobili del patrimonio dello Stato Italiano tra enti pubblici presentata oggi in Senato da Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d’Italia, in presenza, tra gli altri, della sottosegretaria del ministero dell’Economia Lucia Albano e la segretaria generale di Anci Veronica Nicotra.

“Se pensiamo che il patrimonio immobiliare dello Stato supera abbondantemente i 300 miliardi e che l’attuale bilancio dello Stato vale poco più di 18 miliardi, è evidente quanto sia importante poter valorizzare tali risorse”, prosegue Silvestroni, che aggiunge: “Questa proposta rappresenta un antidoto allo sciagurato bonus edilizio di Conte, in grado di dare una seconda vita a immobili pubblici non più utilizzati, fornire più servizi ai cittadini ed essere un volano per l’occupazione, senza consumare un metro quadro di suolo. Una proposta che punta a divenire una disciplina organica sulla materia, focalizzandosi su quattro direttrici: semplificazione dei procedimenti amministrativi, riduzione degli oneri documentali e fiscali, certezza dei tempi e riduzione di costi e transizioni per le Pubbliche Amministrazioni. Una strada che incrocia tradizione ed innovazione, non perdendo di vista la tutela e la valorizzazione dei territori”, conclude.

“La semplificazione introdotta dal Ddl 1640 è essenziale per superare frammentazione e lentezze che per anni hanno impedito una gestione efficace degli immobili pubblici”, ha sottolineato Valeria Vittimberga, direttore generale Inps.

Silvestroni: semplifichiamo il passaggio tra enti dello Stato

“La mia proposta di legge nasce perché ad oggi tra enti pubblici, tra enti dello Stato ci sono delle procedure difficilissime per poter usufruire di beni dismessi – dice Silvestroni ad Ageei – Vi faccio un esempio: sempre su dati da accertare, e questo dato forse è anche un po’ vecchio, ma ci sono all’incirca 1500 caserme dismesse che potrebbero essere utilizzate da altri enti per realizzarci, ad esempio delle scuole, un’università o, insomma, utilizzarle”.

“Il ddl per una semplificazione e quindi una sburocratizzazione”

“Le procedure sono difficilissime, quindi io faccio una proposta molto molto semplice: una semplificazione e quindi una sburocratizzazione di tutte quelle che sono gli atti che devono fare le pubbliche amministrazioni per poter accedere ad immobili di proprietà dello Stato e per farle fruire, sempre ad altri enti e istituzioni dello Stato, come asili scuole o per farci dei presidi ospedalieri. La semplificazione sta nel fatto che deve essere facile tra enti pubblici arrivare alla definizione veloce di queste procedure. Per il momento – conclude Silvestroni – è prevista solo tra strutture pubbliche”.