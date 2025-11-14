“Scudetto alla Roma?”. D’Alema non si trattiene e fa un gesto scaramantico che fa il giro del web (video)

Non proprio garbato

Un gesto apotropaico e non proprio garbato, quello simulato dall’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema e ripreso dalle telecamere di Agenzia vista. L’ex premier è stato sorpreso da alcuni inviati che gli hanno chiesto se fosse contento per i risultati ottenuti dalla Roma, che da quest’anno ha visto arrivare sulla panchina giallorossa Gian Piero Gasperini. Baffino non ha nascosto la sua contentezza e si è detto “felicissimo” per i risultati ottenuti fino a questo momento dalla squadra. Ma l’entusiasmo del suo cuore giallorossso si è spento quando uno dei cronisti gli ha posto un’ardua domanda a cui rispondere: “Si vince lo scudetto?”…Non l’avesse mai fatto. D’Alema si è piegato raggiungendo simbolicamente l’altezza del basso ventre, come per scongiurare il peggio. Forse aveva paura che una nuvola fantozziana si posasse sulla sua squadra del cuore dopo l’intervento del cronista. Sicuramente è riuscito nell’intento di far sorridere i giornalisti.

Come al solito, il rapporto tra Massimo D’Alema e i giornalisti non sembra essere dei migliori. Ma è un fatto ben noto, visto che molti anni fa si era riferito in modo poco cortese ai professionisti della stampa, definendoli “iene dattilografe”. Per la serie, certe piccole faide non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Alla fine, con un sorriso quasi amaro sul volto, l’ex premier se n’è andato chiedendosi ironicamente: “Ma dove vi trovano, io non lo so ragazzi. È impressionante“. Forse dovrebbe farsi regalare un corno rosso napoletano contro la sfortuna. Anzi, meglio di no, visto che i biancoblu concorrono con la Roma in Serie A per la conquista del podio.