Scontri con la polizia a Torino e Bologna per il “No Meloni Day”: l’odio degli antagonisti, vogliono la premier “appesa”

La vergogna

Montaruli: "Non siamo di fronte a una normale manifestazione di dissenso, ma all’ennesima dimostrazione della sterilità di idee e posizioni che mirano a colpire il Governo a prescindere. La magistratura applichi le norme del decreto sicurezza a tutti i responsabili delle violenze di oggi e dei precedenti cortei"

Non solo a Roma, anche a Bologna, Torino e Milano, i cortei studenteschi di sinistra danno il peggio di sé in occasione del “No Meloni day”. Una cinquantina di piazze si sono riunite in tutta Italia da stamattina: si è trattato di proteste a cui hanno manifestato anche gli ambientalisti del “Fridays for future”, in occasione del Cop30 in Brasile, e gli arcinoti pro-Pal. Nel capoluogo emiliano ci sono state tensioni e cariche della Polizia contro un corteo dei collettivi, che ha provato a raggiungere la fiera per contestare i ministri all’assemblea Anci. In particolare, i tafferugli sono iniziati quando i contestatori hanno provato a forza il blocco degli agenti al ponte di San Donato. Una parte degli studenti, dietro agli striscioni di Cambiare rotta e del Cua, si e’ poi diretta verso il polo universitario di via Berti Pichat, dove ha fatto irruzione nelle aule per interrompere le lezioni.

A Torino, invece, davanti all’Ufficio scolastico regionale è stato esposto lo striscione con la scritta “Guerra, repressione, genocidio. Cacciamo il governo”. Lo sciopero in questione è il primo di tre agitazioni, programmate fino alla metà di dicembre con lo slogan “Un’altra Scuola, un altro mondo è possibile”. Otto agenti di Polizia sono rimasti feriti nel corso del corteo, a seguito degli scontri. Nel capoluogo lombardo, invece, si è verificata una manifestazione studentesca contro la “scuola del genocidio” che è arrivata fino in piazza della Scala, ribattezzata “piazza Gaza” dai pro-Pal. Alcuni ragazzi hanno esibito uno striscione con la scritta “Palestina libera dal fiume fino al mare”. Sono apparsi anche cartelli con i volti della premier Meloni, dei ministri Valditara, Salvini, Crosetto e Tajani. Gli antagonisti non hanno risparmiato neanche Elly Schlein e Carlo Calenda, esposti allo stesso modo dei politici di centrodestra.

Tafferugli a Torino e Bologna per il “No Meloni day”: prosegue l’odio degli studenti di sinistra