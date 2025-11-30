Edicola SOSTIENICI

Sanremo 2026, Conti annuncia i 30 cantanti: da Raf e Masini a Patty Pravo e Arisa, sarà un Festival nazional-pop (video)

I Video del Secolo - di Luisa Perri - 30 Novembre 2025 alle 14:29

Nel cast dei Big del prossimo Festival di Sanremo 2026 “c’è tantissima varietà, un grandissimo fermento musicale, a dimostrazione del fatto che la musica italiana è in continua evoluzione: ci sono tantissimi esordi, qualche conferma e tanti sapori diversi”. Lo spiega Carlo Conti, in studio al Tg1, dopo aver lanciato la lista dei trenta artisti che saranno in gara all’Ariston nel 2026.

Una selezione frutto di un lungo lavoro: “Ringrazio le case discografiche, le major e le indipendenti per avermi messo in difficoltà” con trecento proposte: “270 nomi non sono rientrati, trenta sì”. Il direttore artistico si augura che si tratti di un cast “fortunato come lo scorso anno, spero di aver scelto canzoni che resteranno nel tempo, si ascolteranno e riempiranno le classifiche”. L’impegno è stato in particolare nell'”ampliare sapori e gusti musicali per accontentare tutti gli spettatori che amano Sanremo e lo vivono come una partita della Nazionale”. I brani scelti “sono divertenti, alcuni faranno riflettere, altri ballare: spero che diventino hit nel tempo e facciamo parte della nostra colonna sonora”, ribadisce Conti, in partenza – come era già accaduto lo scorso anno – per Bologna per condurre la finale dello Zecchino d’Oro.

Ecco chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2026

1. Tommaso Paradiso

2. Chiello

3. Serena Brancale

4. Fulminacci

5. Ditonellapiaga

6. Fedez & Masini

7. Leo Gassmann

8. Sayf

9. Arisa

10. Tredici Pietro

11. Sal Da Vinci

12. Samurai Jay

13. Malika Ayane

14. Luchè

15. Raf

16. Bambole di Pezza

17. Ermal Meta

18. Nayt

19. Elettra Lamborghini

20. Michele Bravi

21. J-Ax

22. Enrico Nigiotti

23. Maria Antonietta & Colombre

24. Francesco Regna

25. Mara Sattei

26. LDA & Aka 7even

27. Dargen D’Amico

28. Levante

29. Eddie Brock

30. Patty Pravo

