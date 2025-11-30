Sanremo 2026, Conti annuncia i 30 cantanti: da Raf e Masini a Patty Pravo e Arisa, sarà un Festival nazional-pop (video)

La lista completa

Nel cast dei Big del prossimo Festival di Sanremo 2026 “c’è tantissima varietà, un grandissimo fermento musicale, a dimostrazione del fatto che la musica italiana è in continua evoluzione: ci sono tantissimi esordi, qualche conferma e tanti sapori diversi”. Lo spiega Carlo Conti, in studio al Tg1, dopo aver lanciato la lista dei trenta artisti che saranno in gara all’Ariston nel 2026.

Una selezione frutto di un lungo lavoro: “Ringrazio le case discografiche, le major e le indipendenti per avermi messo in difficoltà” con trecento proposte: “270 nomi non sono rientrati, trenta sì”. Il direttore artistico si augura che si tratti di un cast “fortunato come lo scorso anno, spero di aver scelto canzoni che resteranno nel tempo, si ascolteranno e riempiranno le classifiche”. L’impegno è stato in particolare nell'”ampliare sapori e gusti musicali per accontentare tutti gli spettatori che amano Sanremo e lo vivono come una partita della Nazionale”. I brani scelti “sono divertenti, alcuni faranno riflettere, altri ballare: spero che diventino hit nel tempo e facciamo parte della nostra colonna sonora”, ribadisce Conti, in partenza – come era già accaduto lo scorso anno – per Bologna per condurre la finale dello Zecchino d’Oro.

Ecco chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2026

1. Tommaso Paradiso



2. Chiello



3. Serena Brancale



4. Fulminacci



5. Ditonellapiaga



6. Fedez & Masini



7. Leo Gassmann



8. Sayf



9. Arisa



10. Tredici Pietro



11. Sal Da Vinci

12. Samurai Jay



13. Malika Ayane



14. Luchè



15. Raf



16. Bambole di Pezza



17. Ermal Meta



18. Nayt



19. Elettra Lamborghini



20. Michele Bravi



21. J-Ax



22. Enrico Nigiotti



23. Maria Antonietta & Colombre



24. Francesco Regna



25. Mara Sattei



26. LDA & Aka 7even



27. Dargen D’Amico



28. Levante



29. Eddie Brock



30. Patty Pravo

Nella combo (foto Ansa) Carlo Conti, Patty Pravo, Elettra Lamborghini, Sal da Vinci