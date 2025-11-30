La lista completa
Sanremo 2026, Conti annuncia i 30 cantanti: da Raf e Masini a Patty Pravo e Arisa, sarà un Festival nazional-pop (video)
Nel cast dei Big del prossimo Festival di Sanremo 2026 “c’è tantissima varietà, un grandissimo fermento musicale, a dimostrazione del fatto che la musica italiana è in continua evoluzione: ci sono tantissimi esordi, qualche conferma e tanti sapori diversi”. Lo spiega Carlo Conti, in studio al Tg1, dopo aver lanciato la lista dei trenta artisti che saranno in gara all’Ariston nel 2026.
Una selezione frutto di un lungo lavoro: “Ringrazio le case discografiche, le major e le indipendenti per avermi messo in difficoltà” con trecento proposte: “270 nomi non sono rientrati, trenta sì”. Il direttore artistico si augura che si tratti di un cast “fortunato come lo scorso anno, spero di aver scelto canzoni che resteranno nel tempo, si ascolteranno e riempiranno le classifiche”. L’impegno è stato in particolare nell'”ampliare sapori e gusti musicali per accontentare tutti gli spettatori che amano Sanremo e lo vivono come una partita della Nazionale”. I brani scelti “sono divertenti, alcuni faranno riflettere, altri ballare: spero che diventino hit nel tempo e facciamo parte della nostra colonna sonora”, ribadisce Conti, in partenza – come era già accaduto lo scorso anno – per Bologna per condurre la finale dello Zecchino d’Oro.
Ecco chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2026
1. Tommaso Paradiso
2. Chiello
3. Serena Brancale
4. Fulminacci
5. Ditonellapiaga
6. Fedez & Masini
7. Leo Gassmann
8. Sayf
9. Arisa
10. Tredici Pietro
11. Sal Da Vinci
12. Samurai Jay
13. Malika Ayane
14. Luchè
15. Raf
16. Bambole di Pezza
17. Ermal Meta
18. Nayt
19. Elettra Lamborghini
20. Michele Bravi
21. J-Ax
22. Enrico Nigiotti
23. Maria Antonietta & Colombre
24. Francesco Regna
25. Mara Sattei
26. LDA & Aka 7even
27. Dargen D’Amico
28. Levante
29. Eddie Brock
30. Patty Pravo
Nella combo (foto Ansa) Carlo Conti, Patty Pravo, Elettra Lamborghini, Sal da Vinci