Sanae Takaichi, motociclista e cultrice dell’heavy metal: una premier identitaria e non conforme

Patriottismo rock

Sanae Takaichi è la prima premier donna nella storia giapponese ed è nota per la sua storica amicizia con l’ex leader conservatore Shinzo Abe. Nonostante ciò, a catturare l’attenzione dei media occidentali sono stati i suoi passatempi, forse considerati come inusuali per una personalità politica del suo calibro. È una “lady di ferro” in tutti i sensi: si ispira a Margaret Tatcher, ma è anche una grande fan dei Black sabbath e degli Iron Maiden. Insomma, siamo davanti a una conservatrice punk. D’altra parte, il frontman e cantante britannico dei Maiden, Bruce Dickinson, nel 2012 ha affermato di essere un conservatore euroscettico. Tra Takaichi e la band metal c’è quindi un’intesa identitaria che va anche al di là della musica. Come ha raccontato in un’intervista rilasciata a Tokyo Fm podcast, “quando ero alle elementari ho iniziato ad ascoltare i Black Sabbath: Paranoid, Sabbath Bloody Sabbath e cose del genere”. Poi, “alle medie, arrivarono i Deep Purple. Mi innamorai di brani come Burn e Smoke On The Water”.

Sanae Takaichi, appassionata di moto ed heavy metal: il tratto identitario della premier giapponese

All’università, Sanae Takaichi suonava la batteria in una band heavy metal e rompeva spesso le bacchette per la forza con cui suonava. “Quando mi irrito per qualcosa che dice o fa mio marito (Taku Yamamoto, anchelui politico di destra ndr), suono la batteria elettronica dopo che è andato a letto”, ha spiegato nell’intervista a Tokyo fm, sottolineando che “Burn dei Deep Purple è un classico per me. Suonare mi aiuta a sfogarmi”.

Tra le altre passioni del premier giapponese ci sono le moto, come testimoniano alcune foto pubblicate recentemente da Dueruote. Le immagini ritraggono l’attuale leader conservatrice da giovane, in sella a due tipologie diverse di Kawasaki. Stiamo parlando di uno dei marchi motociclistici giapponesi più famosi al mondo e che, probabilmente, è stato scelto da Takaichi anche per una questione affettiva verso la patria. Non a caso, viene considerata una sostenitrice del motto patriottico “Japan first”, molto simile al celebre “America first” ideato da Donald Trump.

Una lady di ferro anticonformista

Dal motociclismo all’Heavy metal, Takaichi non ha alcuna paura di mostrarsi senza filtri e di spiegare l’origine delle sue passioni. È l’ennesima prova che la nuova destra riesce a stare al passo con i tempi senza essere “arretrata” come credono certi progressisti. In conclusione, l’Heavy metal e le motociclette non sono un dominio della sinistra, se ne facciano una ragione i fan di Che Guevara e dei Napalm Death.