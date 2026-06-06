Crans-Montana, spuntano le chat di Jessica Moretti ai dipendenti: attenti alle candele, se finiscono sulla schiuma prende fuoco”

Nuove tegole

Nuovi guai per la coppia Moretti proprietaria del locale di Crans-Montana in Svizzera, andato a fuoco la notte di capodanno causando 41 morti. Nel corso dell’udienza di confronti davanti alla procura di Sion sono emersi nuovi particolari sull’inchiesta che vede indagati i coniugi per omicidio colposo, incendio e lesioni gravi. La procura del Cantone del Vallese ha contestato alla donna, Jessica Moretti, anche il reato di falso documentale. Nel mirino una fattura del 2015 relativa all’acquisto della schiuma fonoassorbente. Proprio quella schiuma di cui era rivestito il soffitto del locale che fu all’origine del drammatico rogo del Costellation.

Crans-Montana, nuovi guai per Jessica Moretti

La coppia continua a sostenere che all’acquisto era stato assicurato loro che la schiuma fosse ignifuga. Ma si tratta di dichiarazioni non credibili secondo la procuratrice aggiunta del Canton Vallese. Che ci fosse la piena consapevolezza del rischio d’incendio lo dimostrano chiaramente anche alcune chat in cui la proprietaria scrive ai suoi dipendenti. “Attenzione alle candele perché, se finiscono sulla schiuma, possono bruciare il Constellation”. essi alle strette i Moretti hanno replicato minimizzando. “Era un modo di dire”, hanno replicato. Nel corso delle dichiarazioni spontanee la donna ha detto di essere distrutta dalle notizie false e dalle aggressioni verbali. Parole alle quali ha risposto la mamma di una delle vittime: “Essere distrutti è un’altra cosa. Voi potete abbracciare i vostri figli tutte le mattine”.

La chat ai dipendenti: attenti alle candele, può bruciare tutto

Sotto esame anche la loro difesa sulla porta di emergenza del seminterrato. Jacques ha sempre sostenuto di non sapere perché fosse bloccata, ma in un messaggio lui stesso chiede conferma del fatto che sia chiusa. Nell’interrogatorio anche l’usanza del locale di allestire cortei con bottiglie e candele pirotecniche: mai imposta – sostiene la coppia – ma nelle chat e negli audio Jessica dà precise istruzioni ai camerieri sulla coreografia da seguire.