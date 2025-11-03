Roma sotto choc, due crolli alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Un operaio ancora sotto le macerie (video)

La Procura apre un'inchiesta

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Roma Capitale, i carabinieri di Piazza Venezia e i Vigili del Fuoco di Roma, impegnati con tre squadre operative, due autoscale e nuclei speciali. Francesco Rocca: "Assistita la persona sotto le macerie". Giuli e Gualtieri sui luoghi del grave cedimento

Paura al centro di Roma. La Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, in via dei Fori Imperiali a Roma, è parzialmente crollata. Coinvolti diversi operai. Uno di loro è rimasto ferito, è stato estratto dalle macerie in vita e affidato ai soccorritori del 118. Altri 3 operai che erano al lavoro sulle impalcature di sostegno alla Torre e che erano rimasti bloccati dopo il Crollo, sono stati recuperati dai vigili del fuoco con un’autoscala. Nessuno di loro sarebbe ferito. L’area dove è avvenuto il crollo è stata circoscritta dai Carabinieri del comando di piazza Venezia e della compagnia di Roma Centro. Sul crollo indagheranno insieme al Nucleo ispettorato del Lavoro e alla Asl. Sul posto sono arrivati il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Alessandro Giuli per assistere alle operazioni di soccorso. Due sono stati i crolli che hanno funestato l’area: il primo verso le 11,30, il secondo alle 13. Un drone dei Vigili del fuoco sta sorvolando la Torre dei Conti, interessata da un secondo crollo mentre i Vigili del Fuoco stavano tentando di estrarre un operaio rimasto all’interno, incastrato sotto le macerie.

Testimone: “Sentito boato e visto crollare torre, ho pensato subito a operai”

La Torre dei Con ti era in via di ristrutturazione. “Abbiamo sentito un boato intorno alle 11.20. Un rumore sordo, a cui però ci eravamo abituati in queste settimane per il cantiere. Poi abbiamo capito che era molto più forte e diverso. Ci siamo precipitati all’esterno e abbiamo visto la torre staccarsi. La prima cosa a cui ho pensato sono stati gli operai, nostri clienti, che vengono qui ogni giorno”, ha detto all’Adnkronos Giorgia, la titolare del bar in largo Corrado Ricci, proprio davanti alla torre crollata.

I Vigili del fuoco al lavoro

Si chiama Ottavio l’operaio rimasto bloccato dentro la torre dei Conti, che i vigili del fuoco stanno cercando di estrarre dopo il crollo dell’edificio. I vigili del fuoco del gruppo Saf, speleo-alpino-fluviale, sono al lavoro per raggiungerlo cercando di passare attraverso una piccola finestra posizionata sul lato sinistro della Torre. L’operaio ancora imprigionato fra le macerie al primo piano della Torre risponde, è vigile e cerca di collaborare con i soccorritori dei vigili del fuoco che si stanno prodigando per estrarlo. I suoi colleghi stanno attendendo l’esito del soccorso.

Questa mattina erano 9 le persone che stavano lavorando dentro la torre al momento del crollo. La situazione era già grave quando un nuovo crollo si è verificato. Una pioggia di calcinacci ha preceduto l’implosione della torre, già venuta giù in parte nella mattinata Al momento una nube ricopre l’intera area e le persone in strada sono state fatte allontanare. Il nuovo crollo ha investito la squadra dei vigili del fuoco che stava operando per estrarre l’operaio ancora bloccato tra le macerie. I pompieri, secondo quanto si apprende, sono tutti incolumi. (il video del secondo cedimento).

Paura e sconcerto tra le persone che hanno assistito al Crollo di parte della torre ai forti imperiali. La zona è completamente transennata e ai lati molti turisti e commercianti guardano il procedere dell’intervento dei vigili e forze dell’ordine. I lavoratori della zona, molti ristoratori hanno udito il forte rumore dei calcinacci e poi visto alzarsi una nube fumo e polvere. I camerieri in quel momento a fare il servizio ai tavoli che hanno visto la scena si dicono ancora sconvolti e sotto shock.

Francesco Rocca: “Assistita la persona sotto le macerie”

“Il personale del 118 è sul posto e sappiamo che probabilmente in queste ore c’è ancora una persona sotto le macerie, ma già assistita dal punto di vista sanitario”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Che ha sottolineato: “Il personale della Regione Lazio, sia del 118 che dei Vigili del Fuoco, sa come operare in contesti estremamente complessi come quelli di un Crollo, garantendo assistenza anche mentre si lavora sulle macerie”. Quanto alle altre persone coinvolte, il presidente ha aggiunto: “Una è stata portata al San Giovanni, ma è assolutamente fuori pericolo; altri due hanno rifiutato il ricovero, probabilmente si trattava solo di escoriazioni. Non risultano persone in pericolo di vita”.

La Procura di Roma ha aperto un’indagine

La Procura di Roma ha aperto una indagine. Al momento il procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Antonino Di Mai e dal pm Mario Dovinola, è aperto per lesioni colpose. Sul luogo del Crollo sono presenti uomini della polizia giudiziaria della sezione specializzata in infortuni sul lavoro. Nella struttura crollata era in corso lavori di ristrutturazione. Gli inquirenti disporranno una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica e accertare le cause del crollo. Tra le ipotesi che ci sia stato un cedimento interno della struttura, attualmente in fase di ristrutturazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri e i tecnici della Asl. A quanto accertato, stamattina erano al lavoro nella torre al centro di Roma undici operai.

“Sono in corso delle operazioni molto complesse perché c’è una persona che è intrappolata dentro. Non sappiamo le condizioni però ci sono dei segnali che sia ancora in vita. Si era riusciti a stabilire un contatto e a localizzare questa persona ma purtroppo poi c’è stato un crollo. Nessuno dei vigili del fuoco fortunatamente è rimasto ferito, ma è cascato altro materiale”, ha dichiarato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini commentando sul posto il crollo della torre dei Conti avvenuto questa mattina. “Nel primo intervento i vigili del fuoco sono riusciti a mettere delle protezioni per cercare di proteggerlo. Stiamo lavorando, arriveranno ulteriori mezzi, ma sarà un’attività molto lunga per cercare di salvare la persona. È un’operazione lunga, complessa, ma non è semplice perché il rischio di crollo è altissimo”.