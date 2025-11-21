Riforma della giustizia, Meloni “aggiorna” il commissario Ue per la democrazia McGrath

Bilaterale a Palazzo Chigi

La premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Commissario europeo per la democrazia, giustizia, Stato di diritto e tutela dei consumatori, Michael McGrath. Prima del bilaterale l’incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Al centro del colloquio con McGrath, i principali temi dell’attualità europea a partire dal comune impegno a difesa dello Stato di diritto e della democrazia. E dall’introduzione di un quadro societario unico europeo (28mo regime) per rispondere alle esigenze delle imprese innovative e emergenti.

Nel corso dell’incontro con il sottosegretario Mantovano – informa una nota di Palazzo Chigi – “sono stati approfonditi i temi dello Stato di diritto e delle iniziative di riforma che l’Italia sta portando avanti, descrivendo in particolare i contenuti della riforma costituzionale sulla giustizia, l’iter per arrivare alla sua approvazione e i successivi passaggi necessari in caso di una sua conferma referendaria”. È stato evidenziato, inoltre, che la riforma della giustizia nel suo complesso e, in particolare, la separazione delle carriere dei magistrati, è coerente con i sistemi in vigore nelle più importanti nazioni europee. In un clima positivo e costruttivo, il governo continuerà ad aggiornare la Commissione europea sui contenuti della legge attuativa della riforma, se la stessa sarà confermata dal referendum.