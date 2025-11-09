Renzi finisce la maratona di Atene in 4 ore, arriva al 4.803esimo posto e si commuove: “Orgoglio e lacrime…”

Molto affollata e festosa, la Maratona di Atene a cui hanno partecipato oltre 40.000 atleti nelle varie distanze previste (42 km, 10 km e 5 km). Per la sola maratona da 42 km, il numero di partecipanti è stato indicato intorno ai 22.000 corridori, tra cui 1.200 i corridori italiani. Nella parte agonistica, con il crono di 2:45:25, 52mo posto, Christian Paolazzi è risultato essere il migliore italiano davanti a Luca Turletti, 61mo in 2:46:36, e Gennaro Ferrara, 73mo in 2:49:01. Entrano in Top 100 anche Massimiliano Fiorillo (74mo in 2:49:02), Maximilian Fischer (76mo in 2:49:21), Manuel Perin (81ma in 2:49:50) ed Emanuele Sacchi (100mo in 2:52:16). Poi Lorenzo Taldone (2:53:09), Vincenzo Gallotto (2:55:43) e Gabriele Granella (2:56:52). Al femminile grande settimo posto per Ayse Burcin Sonmez in 2:59:21, poi 30ma Anita Korita (3:13:51) e 68mo di Silvia Basile (3:26:23). Top 10 italiana che vede la presenza di Patrizia Badiali (3:26:19), Laura Cipolletta (3:28:18), Monica Alfano (3:28:15), Paola Gagliardi (3:32:35), Angelica Di Marzio (3:36:01), Arianna Bini (3:35:46) e Mara Pezzoli (3:37:52).

Lui, però, sulla posizione in classifica ha sorvolato, opportunamente, nei vari post su Instagram che ha pubblicato, tutti all’insegna dell’emozione, della commozione e dell’orgoglio: “Chi ha finito una Maratona sa che vincere una sfida con te stesso è bellissimo. Molto più che vincere contro gli altri. Quegli ultimi chilometri, passi, metri tengono insieme la forza e la fatica, l’orgoglio e le lacrime, il sorriso e il dolore. Finire Atene è stato più difficile del previsto”.

La prosa poi si fa “battistiana e mogoliana”, con le discese ardite e le risalite…

“Le continue salite e in parte anche le discese hanno messo a dura prova le mie gambe, soprattutto sotto il profilo muscolare. Non ho paura a dire che in un paio di momenti la difficoltà di correre era così tosta che ho pensato anche di abbandonare. Non ci sarebbe stato nulla di male, capita di non farcela: il fallimento fa parte della vita. Oggi invece è andata bene”.