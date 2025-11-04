Reddito della Meloni, operazione “trasparenza” (alla faccia di Report). Guadagni dimezzati e mutuo da pagare

Il patrimonio della premier

I sospetti, i veleni, le illazioni su ville di lusso comprate o ristrutturate con chissà quali soldi: poi arriva la dichiarazioni con l’indicazione del reddito e delle spese e tutto la panna si sgonfia come per un sufflè scaduto. Giorgia Meloni, forse anche in risposta agli attacchi immotivati di M5S e Report sui suoi beni patrimoniali, ha giocato d’anticipo pubblicando sul sito della Camera, la prima a farlo, la sua situazione patrimoniale relativa al 2024 e certificata nella dichiarazione del 2025, firmata il 28 ottobre scorso. Ne viene fuori un quadro molto “italiano”: il mutuo da pagare, poi rinegoziato a condizioni più favorevoli, i rimborsi ottenuti per gli sgravi a cui ha avuto accesso per la ristrutturazione della casa, un reddito che è in linea con quello degli anni scorsi ma si dimezza rispetto al 2023 quando aveva incassato le “royalties” per il libro autobiografico di grande successo “Io sono Giorgia”. Per il prossimo anno la diffusione dello stesso libro in America, in lingua inglese, dovrebbe garantirle ulteriori incassi, frutto del suo lavoro di scrittrice.

Il reddito e i beni della Meloni nella dichiarazione 2025