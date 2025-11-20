Clamorosa scoperta
“Psycho” a Mantova: per tre anni si traveste da mamma morta (e nascosta nella cantina) per intascare la pensione
Travestito da mamma morta. Per tre anni ha nascosto il cadavere mummificato della madre per continuare a ritirarne la pensione e, quando la carta d’identità della defunta è scaduta, si è presentato all’Anagrafe vestito da donna. È accaduto a Borgo Virgilio, nel Mantovano. Ogni riferimento a “Psycho”, il capolavoro di Alfred Hitchcock incentrato sulla figura di Norman Bates, il gestore di un motel che teneva il cadavere della madre in cantina, non è puramente casuale.
L’uomo, poi smascherato, per tre anni si è travestito da sua madre, con tanto di parrucca e abiti da donna. Ma ieri, quando si è presentato nell’anagrafe del piccolo Comune di 15mila abitanti per rinnovare la carta d’identità in scadenza, presupposto necessario per continuare a godere della pensione, lo hanno scoperto. Quell’anziana donna era in realtà un uomo di mezza età con le sembianze della povera mamma. Per lui è scattata la denuncia per truffa all’Inps e occultamento di cadavere. I resti della donna erano ormai mummificati nella cantina di casa.